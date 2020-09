Ein Kradfahrer aus Seesen ist Samstagnachmittag auf der B242 bei Bad Grund verunglückt.

Der 48-Jährige ist mit seiner KTM in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.