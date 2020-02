Platen bleibt Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Taubenborn

Erster Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Taubenborn bleibt der bisherige Amtsinhaber Lutz Platen. Das ergaben die Vorstandswahlen des Vereins bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Heinz-Grupe-Haus. Weiter wurden gewählt als Zweiter Vorsitzender Holger Diener, Kassenführerin ist Gabi Knopp, ihre Stellvertreterin Monika Platen. Zum Schriftführer wählten die Mitglieder Thomas Schenker und Jan Friedrich als Stellvertreter.

Thematisch beschäftigte die Mitglieder und Gäste der Rückblick auf das vergangene Jahr, das unter anderem von Straßenbauarbeiten geprägt war, worüber Bürgermeister Harald Dietzmann berichtete. Der Ausbau der Röstebergstraße gehe voran, die bauausführende Firma habe nach der Weihnachtspause die Arbeit aufgrund der Witterung bereits wieder aufnehmen können.

Kosten für Straßenausbau durch gleichzeitige Arbeiten gesunken

Leider habe die Festwiese durch die Nutzung von Anliegern und dem Bauunternehmer stark gelitten, die Baufirma habe jedoch zugesagt, den von ihr verursachten Schaden zu beseitigen. Der Vorstand appellierte in diesem Zusammenhang an die Anlieger bei der Herrichtung der angrenzenden Flächen mitzuhelfen.

Auf die Straßenausbaubeitragssatzung zu sprechen kommend wies Dietzmann darauf hin, dass es in der näheren Zukunft keine Änderung oder Abschaffung geben werde. Allerdings konnten die Straßenausbaukosten durch die gleichzeitige Erneuerung von Versorgungsleitungen sowohl am Rösteberg wie auch in der Schurfbergstraße erheblich gesenkt werden, da die Versorgungsunternehmen an den Kosten für die Ausbauarbeiten beteiligt werden.

Ehrenamtlicher Einsatz schafft Gemeinschaft

Steffen Brakebusch, anwesender Vertreter der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“, betonte in seiner weiteren Funktion als Vorsitzender der Kreisgruppe Harz, dass ehrenamtliches Engagement zur Gemeinschaft beitrage. Dabei stehe der Teamgeist im Mittelpunkt ebenso wie der Spaß am Gemeinschaftsleben. Innerhalb des Kreisverbandes sei die Mitgliederzahl gleich geblieben, berichtete er.

Die Versammlung beschloss einstimmig, die Beitragsanpassung durch den Landesverband für die Siedlung Taubenborn zum 1. Januar 2021 zurückzustellen. In seinem Jahresbericht wies Lutz Platen auf die Leistungen und Aktivitäten des Vereins hin: Dazu gehören der Geräte- und Zeltverleih über ihn selbst sowie der Gerüstverleih über Rainer Alke. Beim Baumschnitt stünden etwa Harald Riedel und Karsten Probst zur Seite. Zudem habe die bauausführende Firma inzwischen zugesagt, dass sie den Osterfeuerplatz am Rösteberg, der zur Zeit als Lagerplatz genutzt wird, rechtzeitig zum diesjährigen Osterfeuer wieder herrichten werde.

Anlieger äußern Unmut über Straßenbauarbeiten

Weiter ging auch der Vorsitzende auf die Straßenausbaumaßnahmen ein. Diese hätten im vergangene Jahr viel Raum und Zeit eingenommen. Er erinnerte, dass der Baubeginn Am Rösteberg nicht bei allen Anliegern Zustimmung gefunden habe. Einige hätten bei der Gemeinde Einspruch eingelegt, teils wegen grundstücksspezifischer Angelegenheiten, teils wegen der Straßenausbaubeitragssatzung. Bürgermeister Dietzmann erläuterte, dass Unklarheiten jederzeit in der Verwaltung mit der Gemeinde abgeklärt werden konnten und das dies auch weiterhin möglich ist.

Neben den Vorstandswahlen wurden zudem weitere Posten gewählt: Andreas Lorenz, Bernd Springer, Christine Horenburg und Mario Heuer wählten die Mitglieder als Beisitzer, Kassenprüfer wurden Gudrun Schubbert und Sabine Grupe, als Ersatz Anna Lorenz. Zur Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe entsenden die Taubenborner Siedler Kevin Jahn, Tim Grupe, Patricia Gruppe, Lena Lorenz und als Ersatz Lutz Platen als Delegierte.

Zum Abschluss der Versammlung wurde auf Veranstaltungen in diesem Jahr hingewiesen: Darunter die Feier zum 100-jährigen Bestehen des SV Viktoria zu Pfingsten, der Heimattag am 12. Juni und das traditionelle Lichterfest am Taubenborn am 15. August. Wie im vergangenen Jahr werden auch in diesem wieder zwei Knobeltermine stattfinden.