Bad Grund Die Sperrung beginnt am kommenden Montag.

Vollsperrung: Straße am Taubenborn wird saniert

Ab Montag, 22. Oktober, wird ein Teilabschnitt der Straße zwischen Hübichenstein und dem Taubenborn instand gesetzt. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Hübichenstein und dem Campingplatz. Die Arbeiten dienen der Beseitigung von Schäden und der Substanzerhaltung. Die bauausführende Firma rechnet mit einem Zeitbedarf von vier Tagen, sprich bis einschließlich Donnerstag, 25. Oktober.

Da Arbeiten an der Asphaltoberfläche auszuführen sind, kann die Straße in der Zeit im Baustellenbereich und damit insbesondere für den durchfahrenden Verkehr nicht genutzt werden und wird deshalb für die Zeit der Baumaßnahme gesperrt sein.

Insbesondere die Anwohner am Taubenborn wie auch die Besucher und Nutzer des Campingplatzes müssen in der Zeit die Ausweichmöglichkeit über den Straßenzug Abgunst/Hilfe, Gottes/Schlesierstraße nutzen. „Ich bitte alle Verkehrsteilnahme um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen“, so Bürgermeister Dietzmann.