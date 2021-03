Auto stark beschädigt.

Am Freitagmorgen, 13. März, im Zeitraum zwischen 6.20 Uhr und 6.58 Uhr, kam es An der Rösche in Clausthal-Zellerfeld durch einen unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Das Fahrzeug wurde mit einer bisher unbekannten Flüssigkeit überschüttet. Durch eine chemische Reaktion entstanden erhebliche Schäden an der Lackierung des Fahrzeuges. Diese werden auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen oder Zeuginnen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können werden dringend gebeten, sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100). pol

