37-Jähriger fährt unter Drogen

Northeim Am Ffeitag beendete die Polizei in Northeim gegen 01.45 Uhr eine Drogenfahrt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag, den 05.07.2019, gegen 01.45 Uhr, in der Berliner Allee in Northeim, stellten die Polizeibeamten bei einem 37 - jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim neuralgische Auffälligkeiten fest, die auf einen illegalen Drogenkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnell- test bestätigte den Verdacht. Dem 37 - Jährigen wurde die Weiter- fahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Des weiteren erwartet den Northeimer eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.