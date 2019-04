Ein wichtiger Baustein für die Jugend

Bereits seit 19 Jahren pflegt Tuspo Petershütte eine besondere Partnerschaft zu der Stadt Scarborough. In diesem Jahr stand wieder ein Besuch auf der britischen Insel an, 2018 waren die Betreuer und Jugendlichen aus Scarborough an der Söse zu Gast – immer im Jahreswechsel wechselt auch die Rolle des Gastgebers. Mitte April machten sich 38 Teilnehmer des Tuspo auf den Weg nach England.

Den ersten Teil der Reise trat man mit dem Bus an, das Ziel war der große Hafen von Rotterdam. Von der niederländischen Hafenstadt ging es dann auf See. Zwölf Stunden dauerte die ruhige Seefahrt, bis man im englischen Hull anlegte. Eine weitere Autostunde entfernt befindet sich Scarborough, die endgültige Haltestelle der Reise.

Am Samstag stand für die Spieler des Jahrgangs 2006/2007 das sportliche Highlight auf dem Programm, der Scarborough-Osterode-Cup. Die Seestädter, die mit zwei Mannschaften starteten, setzten sich durch. Die D1-Jugend nahm mit sechs Siegen aus sieben Partien und nur einem Gegentor den Pokal wieder mit nach Hause, auch die D2-Mannschaft schnitt super ab und wurde Zweiter.

Baustein des Erwachsenwerdens

Jugendleiter Heiko Denk ließ das Wochenende sportlich sowie kulturell Revue passieren. „Seit 19 Jahren ist diese Partnerschaft ein wichtiger Bestandteil unserer Jugendarbeit. Für unsere Jugendspieler ist es ein wichtiger Baustein auf dem Weg des Erwachsenwerdens“, so Denk. „Für sie ist es ein Abenteuer in einem anderen Land mit einzigartigen Erfahrungen. Diese Partnerschaft ist etwas einzigartiges, die diesjährige Reise war eine der schönsten überhaupt“, schwärmt Denk weiter.

Natürlich kam der Dank an allen Beteiligten nicht zu kurz. Sowohl die Gastfreundschaft der Verantwortlichen aus Scarborough als auch die Aufsicht der Betreuer des Tuspo Petershütte ist positiv herauszuheben, genauso wie das Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Zu guter Letzt blickt Denk bereits auf das kommende Jahr voraus, ein Jubiläumsjahr der Freundschaft. „2020 feiern wir das 20-jährige Bestehen dieser Freundschaft, da freuen wir uns alle jetzt schon auf den Besuch aus Scarborough. Der Rahmen wird etwas anders sein als gewöhnlich, da darf man gespannt sein“, sagt der Jugendleiter.

