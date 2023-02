Pianistisches Meisterwerk und Zeichen gegen den Krieg

Bad Gandersheim. Odesa – A Musical Walk Through A Legendary City – Vadim Neselovskyi gibt ein Klavierkonzert am 25. Februar im Kaisersaal in Bad Gandersheim.

Mit seiner Jazz-Suite Odesa setzt der ukrainische Pianist Vadim Neselovskyi, der bereits im Jahr 2018 mit dem russischen Flügelhornisten Arkhadi Shilkloper im Kaisersaal in Bad Gandersheim zu Gast war, seiner Heimatstadt Odessa ein musikalisches Denkmal.

Der Kosmopolit Neselovskyi war mit fünfzehn Jahren jüngster Student an der Musikakademie Odessas, kam mit achtzehn Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland und studierte an der renommierten Folkwang Universität Künste in Essen. Seit 2001 lebt er in den USA, hat eine Professur am Berklee College of Music in Boston und spielte unter anderem mit Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, John Zorn und Gary Burton sowie in seinen eigenen Projekten.

Die Veröffentlichung Odesa ist vor Kriegsbeginn entstanden und während des Corona-Lockdowns in Deutschland aufgenommen worden. Die Kompositionen verkörpern zugleich Schmerz, Schönheit, aber auch Humor. Das Publikum wandert mit den einzelnen Stücken durch eine imaginäre Stadt. Die ZuhörerInnen besuchen den Bahnhof von Odessa mit seinen Stimmungen und Eindrücken, tauchen eine in die Geschichte der Stadt mit der 1941 erfolgten Ermordung von unzähligen Juden, erleben die „Potemkin-Treppe“ aus Sergeji Eisensteins Filmklassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ oder die Schönheit der blühenden Akazien im Frühling. Die Suite endet mit dem hoffnungsvollen Traum des Pianisten im Stück „Odesa Renaissance“, dem Wiederaufbau der Stadt am Schwarzen Meer nach dem Ende des Krieges.

Odesa ein pianistisches Meisterwerk und ein wichtiges Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine (www.vadimneselovskyi.com).

Eine Veranstaltung der Initiative Kunst & Kultur Northeim e.V. mit Förderung durch das Bundesprogramm Demokratie leben! und in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Gandersheim sowie mit Unterstützung durch den Landschaftsverband Südniedersachsen e.V. und der Kultur- und Denkmalstiftung des Landkreises Northeim.

Karten sind im Vorverkauf in Bad Gandersheim (Buchhandlung Pieper), Northeim (Buchhandlung Grimpe), Hardegsen (Die Optiker), Nörten Hardenberg (Die Optiker) Uslar (TUI-Travelstar), Einbeck (FreeQuenz) und Göttingen (Buchhandlung Vaternahm, Roter Buchladen und Tonkost) sowie unter 05551/63193 oder info@kunst-kultur-northeim.de erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass der Kaisersaal nicht barrierefrei zugänglich ist. Die Anzahl der Sitzplätze ist zudem begrenzt ist.

Samstag, 25. Februar, 20 Uhr,Bad Gandersheim / Kaisersaal