Mit dem Monitoring-Bericht „Energie der Zukunft“ wird regelmäßig überprüft, inwieweit die gesteckten Ziele der Energiewende mit Blick auf eine wirtschaftliche, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung erreicht werden. Die deutsche Energiewende ist dabei eingebettet in die europäische Energiewende. Begleitet wird dieser Monitoring-Prozess von einer Expertenkommission unter dem Vorsitz von Professor Andreas Löschel.

Der Mikroökonom hält am 15. Februar um 18 Uhr in der digitalen Reihe „Forum Clausthal – Wissenschaft mit Verantwortung“ den Hauptvortrag. Das Thema lautet: „Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität – wo stehen wir und was ist jetzt wichtig?“

Andreas Löschel ist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt-/Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2011 leitet er die Expertenkommission zur Energiewende der Bundesregierung und ist Leitautor des Weltklimarates für dessen fünften und sechsten Sachstandsbericht. Löschel, der als Gastwissenschaftler etwa am Massachusetts Institute of Technology (MIT), der Stanford University, der Universität Oxford und der Australian National University tätig war, ist Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und wird zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gezählt. Zudem gehört er der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen an.

Moderiert wird das „Forum Clausthal“ zum dritten Mal in Folge von Professor Christian Berg, Honorarprofessor für Nachhaltigkeit an der TU Clausthal. Als Co-Referent bringt sich der Makroökonom Professor Roland Menges vom Institut für Wirtschaftswissenschaft der TU Clausthal ein. Auf dem anschließenden virtuellen Podium diskutieren Jasmin Hoff, die sich am TU-Institut für Aufbereitung mit dem Thema Wissenschaftskommunikation beschäftigt, und Henry Fischer (Fridays for Future) aus Goslar mit. „Wir möchten auch das Publikum ausdrücklich einladen, sich mit Fragen zu beteiligen“, sagt Dr. Jacqueline Leßig-Owlanj aus dem Organisationsteam der Veranstaltung.

Die digitale Ringveranstaltung „Forum Clausthal – Wissenschaft mit Verantwortung“ sucht den Austausch mit den Angehörigen, Studierenden und Alumni der Universität – und mit der interessierten Öffentlichkeit. Denn gegenwärtige Krisen unserer Gesellschaft, zum Beispiel die Klimakrise und die Pandemie, sowie viele weitere gesellschaftliche Herausforderungen geben Anlass, über die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft nachzudenken.

Die TU Clausthal greift im Rahmen ihrer Forschungs- und Lehraktivitäten dieses zentrale Thema auf und möchte einen umfassenden Dialog darüber in Gang setzen. Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail an graduiertenakademie@tu-clausthal.de.