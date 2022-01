Niedersachsen fördert freie Theaterszene

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstützt die professionellen freien Theater mit knapp einer Million Euro. 470.000 Euro davon entfallen auf die Förderung von 26 Produktionen, mit 505.000 Euro pro Jahr werden 21 Theater für drei Jahre konzeptionell gefördert. Das teilt das Büro des Landtagsabgeordneten Thomas Ehbrecht (CDU) mit.

Die jährliche Projektförderung dient dazu, die Vielfalt des kulturellen Angebots in Niedersachsen sicherzustellen. „Die professionellen freien Theater setzen sich in ihren Produktionen mit aktuellen Themen in kreativer Weise auseinander“, so Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler. „Sie laden die Zuschauer zur Teilnahme ein. Alle geförderten Projekte zeichnen sich durch hohe künstlerische Qualität aus.“

Die Konzeptionsförderung ist angelegt als Spitzenförderung der freien Tanz- und Theaterszene. Die dreijährige Laufzeit der Förderung bietet den Theatern eine hohe Planungssicherheit. „Bereits in der vorherigen Förderrunde konnten wir die Mittel für die Konzeptionsförderung verdoppeln. Jetzt haben wir diese Erhöhung fest im Landeshaushalt verankert“, so Thümler. Die freie Theaterszene ist neben den Staats- und Stadttheatern sowie Landesbühnen eine wichtige Säule der professionellen Theaterlandschaft in Niedersachsen.

Insgesamt wurden 40 Projektanträge aus den Bereichen Kinder- und Jugendtheater, Tanz und spartenübergreifende Projekte für 2022 sowie 32 Konzeptionsanträge für den Zeitraum 2022 bis 2024 eingereicht. Grundlage für die Auswahl waren die Empfehlungen des ehrenamtlich besetzten Theaterbeirates, der sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten der freien Theaterszene zusammensetzt und die Projektanträge im Bereich der Freien Theater begutachtet.

Auch in Göttingen und Rosdorf werden jeweils zwei Produktionen von zwei Theatern in die Förderung mit aufgenommen. In der Projektförderung 2022 sind dies zum einen „win back as-sam“ vom „boat people projekt“ in Göttingen mit 18.000 Euro und „Recht und Ordnung“ von der „Werkgruppe 2“ in Rosdorf mit 15.000 Euro.

Bei der Konzeptionsförderung 2022 bis 2024 sind es die Konzepte zu den Querschnittsthemen Inklusion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die beim „boat people projekt“ in Göttingen mit 20.000 Euro unterstützt werden und eine allgemeine Förderung bei der „Werkgruppe 2“ aus Rosdorf, ebenfalls mit 20.000 Euro.

Als Mitglied des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur freut sich auch der Landtagsabgeordnete Thomas Ehbrecht über die Förderungen im Raum Göttingen: „Die Theater in Niedersachsen haben alle eine sehr schwere Zeit durch Corona. Diese nutzen viele von ihnen aber dafür, neue Konzepte und Modelle für sich zu entwickeln und diese dem Land vorzustellen. Es freut mich daher, dass die Theater aus unserer Region mit ihren Überlegungen das Ministerium überzeugen konnten und sich über eine Förderung freuen dürfen.“