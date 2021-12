Die Geschichte des Göttinger X-Mas-Rock

Zum ersten Mal fand der Göttinger X-Mas-Rock am 27. Dezember 2012 in der Clubdiskothek „Tangente“ statt. Drei Bands spielten fast fünf Stunden für ein bunt gemischtes Publikum. „Es war schön zu erleben, wie unser Konzept voll aufging“, freut sich Klaus Wißmann, Vorsitzender des Kreuzberg on KulTour e.V., der das Konzert veranstaltet.

Er hatte damals die Idee für das Format: „Göttingen fehlte bislang ein netter Treffpunkt für Ex-Göttinger, die um Weihnachten mal wieder in der Stadt und ausgeh- und feierwillig sind. Die Kombination mit einem guten Konzert oder eher einem kleinen Festival, bei dem auch wieder eine Ex-Göttinger Band eine wichtige Rolle spielt, war ein perfekter Auftakt, der eine klaffende Lücke gefüllt hat!“

Bei der Ex-Göttinger Band ist die Rede von „BlackandSchwarz“. Inzwischen wohnen die vier Rockmusiker schon längst nicht mehr in Göttingen. Doch zum Fest der Liebe kamen sie zurück in ihre Heimatstadt, wo sie in der Tangente vor etwa 300 Fans und Freunden in ausgelassener Stimmung gefeiert wurden. Genauso wie die anderen beiden Bands, die an diesem Abend auftraten.

Das verflixte siebte Jahr

Extra aus Braunschweig angereist war die Indie-/Post-Rock Band „Abendmode“. Die vier Göttinger Punkrocker von „dünsch rock“ vervollständigten den ersten X-Mas-Rock. Immer wieder forderte das Publikum Zugaben von den drei Bands. Im Anschluss feierten alle gemeinsam – zur Musik von DJ Schmeckefuchs – bis in die frühen Morgenstunden. Angespornt von diesem Erfolg veranstaltete der Kreuzberg on KulTour e.V. auch in den folgenden Jahren das Mini-Festival. Eine neue Tradition war geboren, die auch durch Widrigkeiten nicht gestoppt werden konnte. „Das verflixte siebte Jahr hat auch unseren X-Mas-Rock hart getroffen”, erinnert sich Klaus Wißmann.

„2018 schloss die Tangente für immer ihre Tore und damit war der X-Mas-Rock am 28. Dezember des Jahres das letzte kleine Festival in diesem traditionellen Live-Club. Nicht nur für uns, sondern für ganz Göttingen ein herber Verlust. Über 400 Besucherinnen und Besucher kamen zu diesem denkwürdigen Abschiedskonzert und haben sich – angespornt von der Band dünsch rock – mit ,Danke Tangente‘-Chören für die wunderschöne Zeit bedankt.” Nun hieß es also nach einer Lokalität suchen. Schnell war die neue Heimat gefunden: Das Exil nahm den X-Mas-Rock 2019 gerne auf. So sollte es auch eigentlich weiter gehen, doch mit Beginn der Pandemie wurden die Pläne zunichte gemacht und lange herrschte Unsicherheit, ob der X-Mas-Rock überhaupt stattfinden kann.

Geburtstagsparty für 2022 geplant

„Immer näher rückte der Termin und immer mehr stellten wir uns die Frage: Können wir die Veranstaltung für dieses Jahr noch irgendwie retten? Die Antwort lautet: Ja! Genauso wie mit unserer Offenen Bühne und den Gewölbeklänge-Konzerten zogen wir mit dem X-Mas Rock einfach ins Internet um. Damit fand das Event allen Widrigkeiten zum Trotz, wie dem Aus der Tangente und nun der Pandemie, ohne Unterbrechung auch in diesem ersten Pandemiejahr statt”, so Wißmann. Zwölf regionale Bands schickten Videomaterial ein, das entweder direkt für den X-Mas-Rock aufgenommen wurde oder bisher noch unveröffentlicht war. Der Erfolg gab den Veranstaltern recht, denn deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten den ersten Online X-Mas-Rock, als selbst die Tangente hätte fassen können. In 2021 feiert die Veranstaltung nun ihr 10-jähriges Bestehen – aufgrund der Pandemie wieder online.

Die große Geburtstagsparty kann hoffentlich 2022 im Exil nachgeholt werden, so der Verein.

X-Mas-Rock 2021 Online am Sonntag, 30. Dezember, ab 21 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Vereins und auf Radio Leinewelle. Alle Infos unter x-mas-rock.jimdofree.com.