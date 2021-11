Harz. Nach der Corona-Zwangspause 2020 kommt das Ensemble Phantastique zu mehreren Auftritten in den Harz.

Kultur Harz Ensemble Phantastique bringt Jazzy Christmas in Region Osterode

Mit Swing und Jazz in der Weihnachtszeit präsentiert das Ensemble Phantastique nach der coronabedingten Zwangspause im letzten Jahr nun mit sieben Konzerten am ersten und dritten Adventswochenende bzw. am ersten Feiertag eine etwas andere Art weihnachtliche Musik.

Mit einer „modernen musikalischen Bescherung“ wollen die Musiker um den Gymnasiallehrer Dirk Steinig aus Hannover (Piano), den Augenarzt Dr. Stefan Kienzle aus Herzberg (Saxophon und Klarinette), den Küchenchef Torsten „Stony“ Steinmann aus Willensen (Kontrabass) und den Percussionisten Uwe Wolf aus Wernigerode (Schlagzeug) einen Kontrapunkt zur hektischen Betriebsamkeit der Vorweihnachtszeit und ihrer seichten musikalischen Dauerberieselung setzen.

Jazzige, aber sensible Bearbeitungen von Weihnachtsliedern

In jazzigen, aber sehr sensiblen Bearbeitungen deutscher und internationaler Weihnachtslieder werden dem Publikum bekannte, aber auch seltener gespielte Melodien präsentiert. Viele Melodien wurden neu überarbeitet und arrangiert. Dazwischen gibt es kleine Gedichte und Wissenswertes zu den Weihnachtsliedern – insgesamt eine sehr unterhaltsame Einstimmung auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende erbeten.

Es wird ausdrücklich auf die geltenden Corona-Schutzbestimmungen hingewiesen. Weitere Infos, auch zu Coronabestimmungen, und alle Termine finden sich unter www.ensemble-phantastique.de und auf Facebook unter „Ensemble Phantastique“.

Die Termine

Freitag, 26.11. – 19h: Wieda, Lutherkirche

– 19h: Wieda, Lutherkirche Samstag, 28.11. – 18h: Herzberg am Harz, Christuskirche (3G-Regel)

– 18h: Herzberg am Harz, Christuskirche (3G-Regel) Sonntag, 29.11. – 16.30h: Hahnenklee – Stabkirche (2G-Regel)

– 16.30h: Hahnenklee – Stabkirche (2G-Regel) Freitag, 10.12. – 19h: Hohegeiß – Kirche „Zur Himmelspforte“

– 19h: Hohegeiß – Kirche „Zur Himmelspforte“ Samstag, 11.12. – 15h: Lautenthal – Paul-Gerhardt-Kirche

– 15h: Lautenthal – Paul-Gerhardt-Kirche Sonntag, 12.12. – 16h: Hilkerode – evangelisch-lutherische Heilig-Geist-Kirche

– 16h: Hilkerode – evangelisch-lutherische Heilig-Geist-Kirche Freitag, 25.12. – 20.30h: Bad Sachsa, Lobby des Hotels „Romantischer Winkel“