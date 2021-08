Viertes Sommer Jazz Open Air: Jazzclub trifft Rock

Nordhausen. Im Doppelkonzert gastieren am 21. August ab 19 Uhr in Nordhausen an der Jugendkunstschule „Ape Shifter“ und „For Next Time“.

Musikalische Vielfalt war dem Jazzclub Nordhausen schon immer wichtig. Daher lädt er unter dem Titel „Jazzclub meets Rock“ zum vierten Sommer Jazz Konzertabend zu Samstag, 21. August wieder auf den Hof der Jugendkunstschule in Nordhausen ein. Diesmal ab 19 Uhr zu einem Doppelkonzert mit Ape Shifter (20 Uhr) und For Next Time (19 Uhr).

Über Ape Shifter schrieb das Classic Rock Magazin im April 2017: „Kein Werk für den Mittagschlaf, sondern etwas für die Autobahn, bei Tempo 180 und deutlich darüber.“ Was der amerikanische Gitarrist Jeff Aug und seine zwei deutschen Kollegen Florian Walter (Bass) und Kurty Münch (Schlagzeug) auf der Pfanne haben, erkennt man an einer kleinen, unscheinbaren Randbemerkung ihrer CD zu den Produktionsfakten: „The album was recorded live in the studio. There are no overdubs or punch-ins“ (Das Album wurde live im Studio aufgenommen. Es gib weder eine zusätzliche Aufnahme, die über ein bereits bestehende Tonspur aufgesetzt wird, noch Überschreibungen.) „Hört man Aug mit diesem Wissen in seiner neuen Band Ape Shifter seine Gitarre malträtieren, fällt einem nur der Begriff ,virtuos’ ein. Stilistisch gibt es auf dem Debüt dieses Trios progressiven Riff-Rock, ohne Gesang, mit Anleihen an die 70er und geradezu orgiastischer Wildheit“, heißt es seitens des Veranstalters.

Progressive Spielweise

Das Power-Trio rund um den Gitarristen Jeff Aug spielt progressiven Instrumental-Rock: laut, brutal und intensiv. Aug dürfte vielen eher als äußerst innovativer und versierter Akustikgitarrist bekannt sein. Nicht weniger innovativ zeigt sich der Tausendsassa an der E-Gitarre und veredelt die Songs mit einer Vielzahl an martialischen Sounds. Ähnlich rabiat zeigen sich Florian Walter am Bass und Kurty Münch an den Drums, die gnadenlos und mit voller Wucht in dieselbe Kerbe hauen. Ape Shifter spielen ab 20 Uhr.

Zuvor stehen ab 19 Uhr For Next Time auf der Bühne. „Do you remember how the time went down the drain, passed within a blow?“ Fortlaufend scheint uns die Zeit immer schneller zu entrinnen und bringt Veränderungen mit sich, denen wir scheinbar nicht entfliehen können. For Next Time ist Teil dieser Veränderung – einer Bewegung, die nicht auf morgen wartet, sondern heute damit beginnt den Unterschied zu machen und ihren Weg selbst bestimmt. Inspiriert von Bands wie Rise Against, The Offspring und NOFX, haben sie ihren eigenen Sound gefunden und melodischen Punkrock mit Einflüssen aus dem Hardcore geschaffen.

For Next Time. Foto: Privat / Veranstalter

Die Musik erzählt Geschichten vom Leben, vom Zurückdenken an vergangene Tage, von Ängsten und Hoffnungen, die sich aus der Frage nach der Zukunft ergeben und von der Zeit dazwischen – der Gegenwart, in der wir leben und handeln und versuchen uns nicht selbst zu verlieren – ein stetiger Wechsel zwischen Licht und Schatten. Begleitet vom schnellen, aggressiven Bandsound, einprägsamen Gitarrenriffs und Melodien bleiben die englischsprachigen Songs der Band im Kopf der Zuhörer und sorgen für schweißtreibende Konzerte.

Professionell gearbeitet

Mit ihrem im Dezember 2020 erschienenen Debütalbum „Relations“ haben For Next Time die Grenzen zur Professionalität überwunden und blicken zielgerichtet auf die Bühnen des Landes, denn die Beziehung zum Publikum steht für die drei Musiker im Vordergrund.

Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und blickt mit ganz unterschiedlichen Erwartungen und Träumen in die Zukunft, doch eines haben wir alle gemeinsam: „Unsere Vergangenheit prägt uns, die Gegenwart zeigt wer wir heute sind!“

Catering wird wieder geboten

Die Getränke stehen bereit und nun sind auch wieder Fettbrot mit Gürkchen im Angebot. Auch dieses Konzert wird mit einigen Hygieneregeln umgesetzt. Dies bedeutet u.a. es gibt nur Sitzplätze, Verkauf von Getränken nur in Flaschen, dazu bitte eigene Gläser mitbringen. Der Jazzclub Nordhausen freut sich auf die zahlreichen Gäste.

Das Doppelkonzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist 18.30 Uhr. Karten (15/7 Euro) als Vorbestellung gibt es ab sofort über zappa1959@aol.com und dann an der Abendkasse.

Informationen zu den weiteren Konzerten gibt es unter www.jazzclub-nordhausen.de