Harzer Schmalspurbahnen fahren wieder nach Plan

Seit dem 17. Juli fahren die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wieder nach komplettem Sommerfahrplanangebot. Zwei weitere Zugpaare vervollständigen dann am Nachmittag das Fahrtenangebot zum Brocken. Anfang Juni konnte die HSB mit einem eingeschränkten Angebot den Dampfzugbetrieb zum Brocken nach der pandemiebedingten Pause wieder aufnehmen. Schrittweise wurde das Fahrtenangebot in den vergangenen Wochen ergänzt. Nun kann seit 17. Juli wieder das komplette Zugangebot des Sommerfahrplans gefahren werden.

Zwei weitere vorerst diesellokbespannte Fahrten zum höchsten Harzgipfel starten zum einen um 13.25 Uhr in Wernigerode sowie zum anderen um 16.47 Uhr in Drei Annen Hohne. In allen Zügen des kommunalen Bahnunternehmens bestehen auch weiterhin die hygienischen Auflagen, die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie die Beachtung der Abstandsregelung und der allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Für Fahrten mit der Brockenbahn gelten nach wie vor Kapazitätsbeschränkungen. Es wird daher empfohlen, Tickets vorab im Onlineshop unter www.hsb-wr.de zu erwerben.