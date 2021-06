Wiedereröffnung im Deutschen Theater Göttingen

Aus dem Stück „Yesterday Reloaded“ in einer Inszenierung von Gernot Grünewald am Deutschen Theater Göttingen im DT-2. Am 4. Juni feiert es Premiere.

Lange Zeit blieben die Theaterräume im Deutschen Theater Göttingen (DT) geschlossen. In dieser Zeit wurde für die Wiedereröffnung des Hauses geprobt. Mit der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen, dürfen ab dem heutigen Tag die Theater ihr Publikum endlich wieder herzlich willkommen heißen, auch in den Innenräumen. Erich Sidler stellte mit seinem Team einen kleinen Spielplan vor, auf den sich das Publikum in den kommenden Wochen freuen kann. Eröffnet wird mit einem kleinen Rausch von gleich drei Tagen Premieren noch in dieser Woche.

Den Start macht die Komödie „Alles muss glänzen“ von Noah Haidle am heutigen Donnerstag, 3. Juni, um 19.45 Uhr. „Yesterday Reloaded“ von Gernot Grünewald wird am Freitag, 4. Juni, um 20 Uhr uraufgeführt. In der darauffolgenden Woche geht es am Samstag, 12. Juni, mit einer musikalischen Hommage an das Fernweh unter dem Titel „Mit dem Moped nach Madrid“. Am Freitag, 18. Juni, feiern „Die Räuber“ von Friedrich Schiller Premiere, bevor „Hiob“ von Joseph Roth am Samstag, 3. Juli, zum ersten Mal gezeigt wird. Für eine sichere Rückkehr der Besucherinnen und Besucher ist das Theater vorbereitet. Die Lüftungsanlage des DT ist geprüft und erneuert, so dass Frischluftzufuhr auch in geschlossenen Theaterräumen funktioniert. Das Testzentrum ist am Abend vor den Vorstellungen von 17.30 bis 19 Uhr exklusiv für Ticketinhaber geöffnet. Geimpfte, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt sowie Genesene sind, bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises, von dieser Regelung ausgenommen.

Medizinische Masken sind im DT Pflicht, jedoch nur, bis der Sitzplatz eingenommen ist. Selbstverständlich werden auch im Theatersaal die gebotenen Abstände zwischen den Sitzplätzen eingehalten. Das Team an der Theaterkasse ist ab sofort zu den gewohnten Zeiten von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr vor Ort und unter Telefon 0551/4969-300 zu erreichen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die „Tankstelle“ am Wall bleibt ab 1. Juni samstags und sonntags weiterhin von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.