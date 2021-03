Gandersheimer Domfestspiele: Vorverkauf beginnt

Die Gandersheimer Domfestspiele starten am 12. April ihren Vorverkauf für die 62. Spielzeit, die vom 20. Juni bis 29. August 2021 unter dem Motto „Morgen ist jetzt – erst recht“ steht.

Ab dem 6. April gibt es bereits wie versprochen einen Vorverkauf für die, die ihre Karten von 2020 noch haben und/oder dafür so genannte Covid-19-Gutscheine von Reservix erhalten haben, die Gutscheine vor Weihnachten erworben oder die im vergangenen Jahr ihre Tickets gespendet haben. „Ein ganzes Jahr lang haben wir darauf gewartet, wieder arbeiten zu dürfen“, sagen Intendant Achim Lenz und Geschäftsführer Thomas Groß. „In diesem Sommer holen wir uns das Theater und unser Leben zurück.“

Domfestspiele mit unterschiedlichen Szenarien geplant

Die Gandersheimer Domfestspiele werden mit unterschiedlichen Szenarien geplant, die für die Besucher mehr Luft, mehr Platz, mehr Sicherheit und mehr Erlebnis vorsehen.

Weil die Tribüne voraussichtlich nur halb besetzt werden darf, wird die Spielzeit länger sein, und es wird deutlich mehr Vorstellungen in dieser Zeit geben.

Auf dem Spielplan stehen die Stücke, die schon im vergangenen Sommer vor dem Dom zu sehen sein sollten: Der Klassiker Goethes „Faust“ mit Premiere am 2. Juli, die musikalische Komödie „Die Drei von der Tankstelle“ mit Premiere am 25. Juni aus einer Zeit, als Autofahren noch cool war und das Benzin spottbillig, das Tanz-Musical mit den Hits der 80er Jahre „Flashdance“ mit Premiere am 9. Juli, das Kinder- und Familienstück „Das Dschungelbuch“ mit Premiere am 20. Juni über die Abenteuer eines jungen Menschen, der allein in der Wildnis zu überleben versucht, sowie „Al dente – Ich bin hier le chef“, das ab 10. August wiederaufgenommen wird.

Schauspielleckerbissen exklusiv im großen Saal

Fehmi Göklü kehrt mit seinem Erfolgsstück zurück und wird diesen gefeierten Schauspielleckerbissen exklusiv im großen Saal des neuen Probenzentrums präsentieren.

Eintrittskarten gibt es über die Kartenzentrale der Gandersheimer Domfestspiele, Stiftsfreiheit 12, oder unter Telefon 05382/955 3311 (Achtung: neue Nummer!) oder per E-Mail an kartenzentrale@gandersheimer-domfestspiele.de. Der Frühbucher-Rabatt kann für Buchungen ausschließlich über die Kartenzentrale gewährt werden. Die Erreichbarkeit der Kartenzentrale ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, sowie samstags von 10 bis 12 Uhr und außerdem an allen Spieltagen 90 Minuten vor den Aufführungen.

Mehr Informationen: www.gandersheimer-domfestspiele.de.