Göttinger Offene Bühne ein Jahr online

Göttingen. Kreuzberg on KulTour e.V. veranstaltet am Donnerstag zum 12. Mal die Offene Bühne im Online-Format.

Als sich der Verein Kreuzberg on KulTour im April 2020 aufgrund des Veranstaltungsverbots kurzerhand dazu entschloss, die Offene Bühne ins Internet zu verlegen, hätte wohl niemand damit gerechnet, dass 12 Monate später immer noch keine Live-Veranstaltungen möglich sind.

„Als klar war, dass aufgrund der Coronapandemie alles abgesagt werden musste, waren wir einfach nur fassungslos und traurig: Erstmals seit ihrem Start 2006 drohte die Offene Bühne nun tatsächlich auszufallen. Dann wurden wir aber sehr schnell trotzig“, so Klaus Wißmann, 1. Vorsitzender des Kreuzberg on KulTour e.V..

Online-Format gut angenommen

„Am 9. April beschlossen wir die 171. Offene Bühne online stattfinden zu lassen und nur eine Woche später nachzuholen. Wir haben also unsere großartige Community angeschrieben, haben innerhalb von drei Tagen 16 Videos erhalten und gingen anschließend Tag und Nacht in Produktion – damals noch ohne irgendein Wissen, wie man das letztlich technisch hinbekommt. Am Ende haben wir es geschafft und so wurde die 171. Offene Bühne zur 1. Online Offenen Bühne, die am 16.4. um Punkt 21 Uhr auf unserem YouTube-Kanal startete und parallel auf Radio Leinewelle übertragen wurde.“

Monat für Monat zog sich das Veranstaltungsverbot weiter hin und zermürbte die Künstler zunehmend. Als eine von ganz wenigen Möglichkeiten, sich als Künstler seinem Publikum zeigen zu können, erfreute sich die Online Offene Bühne immer größerer Beliebtheit.

Über circa 7.000 Mal wurden die bisherigen elf Online Veranstaltungen auf YouTube angeschaut. Doch nicht nur das Publikum wurde immer größer, auch die Zahl der teilnehmenden Künstler nahm immer weiter zu und stieg inzwischen auf 303. Musiker und Schriftsteller aus Südniedersachsen und den angrenzenden Bundesländern Thüringen und Hessen reichten Videos ein, die sie immer exklusiv für die Online Offene Bühne aufnahmen. Auch ehemalige Göttinger, die inzwischen auf der ganzen Welt verstreut leben, haben durch das Onlineformat die Chance endlich wieder an der Offenen Bühne teilzunehmen – und nutzen diese Möglichkeit.

Nächster Termin ist der 11. März

„Was wir in den letzten 12 Monaten erlebt haben, war ein unglaublicher Zuspruch, Dank, Freude und eine gestärkte und enger zusammen gewachsene Community, als wir es je für möglich gehalten hätten“, freut sich Dana Rotter, 2. Vorsitzende. „Der zweite Donnerstag im Monat ist weiterhin ein fester Termin für Künstler und Publikum, die sich im Live-Chat treffen, miteinander plaudern und Spaß haben.“

Inzwischen ist die Offene Bühne des Kreuzberg on KulTour e.V. die älteste, in Kontinuität und ohne eine einzige Unterbrechung ausgerichtete Mitmachbühne Göttingens - allen Hindernissen zum Trotz.

Die 182. Offene Bühne gibt es am 11. März ab 21 Uhr auf YouTube. Damit wird sie bereits zum 12. Mal im Online-Format stattfinden.