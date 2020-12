Foto: Kreuzberg on KulTour e.V / Veranstalter

Der Duderstädter Musiker Andreas Leinemann gibt am kommenden Samstag als Leinemann unplugged ein Konzert im Gewölbe des kleinen Ratskellers in Göttingen.

Göttingen. Der Verein Kreuzberg On KulTour präsentiert das nächste Gewölbeklänge-Live-Stream-Konzert.

Virtuelles Konzert: Leinemann unplugged spielt am Freitag

Der Verein Kreuzberg On KulTour möchte auch weiterhin nicht auf seine Reihe „Gewölbeklänge im ältesten Wirtshaus der Stadt“ verzichten und präsentiert aus diesem Grund am kommenden Freitag, 18. Dezember, wieder ab 20 Uhr ein Konzert als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal des Vereins.

Der Duderstädter Musiker Andreas Leinemann gibt als Leinemann unplugged ein Konzert im Gewölbe des kleinen Ratskellers und lädt ein, im heimischen Wohnzimmer direkt in die besondere Atmosphäre des Gewölbekellers einzutauchen.

Konsequente Weiterentwicklung der bisherigen musikalischen Projekte

Leinemann unplugged ist eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen musikalischen Projekte des Duderstädter Singer-Songwriters und Gitarristen Andreas Leinemann. Nachdem er im vergangenen Jahrzehnt mit seiner Rock-Band Marilyn’s Cage zwei Studio-Alben aufgenommen und mehrere Jahre in und um Niedersachsen getourt ist, gründete er zudem mit einer Mitstreiterin das Akustik-Duo Acoustic Area.

Nun geht Andreas Leinemann mit seinem Solo-Projekt noch einen Schritt weiter: mit Stimme, Herz und Hand. „Er widmet sich bekannten Songs unserer Zeit und umspielt diese in ein reduziertes Gewand und lagerfeurige Akustik – ehrlich, direkt, einfühlsam“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Mit Dynamik und Einfühlungsvermögen der Essenz der Songs nähern

Und weiter versprechen die Veranstalter des Konzertabends rund um die Vorsitzenden des Vereins: „Den Liedern wird von Leinemann hautnah auf den Kern gefühlt, mit dem Anspruch, das wesentliche Feeling zu transportieren – mit Dynamik, Einfühlungsvermögen und einem taktvollen sich Nähern an die Essenz des jeweiligen Songs“.

Weitere Informationen zum Künstler gibt es unter www.facebook.com/LeinemannUnplugged.

Das Live-Stream-Konzert in der Reihe „Gewölbeklänge im ältesten Wirtshaus der Stadt“ beginnt am Freitag, 18. Dezember, um 20 Uhr. Es ist zu finden über den Youtube-Kanal von Kreuzberg on KulTour unter www.youtube.com/c/KreuzbergonKulTour/ oder über den Direktlink zum Stream unter https://youtu.be/twI-8vEXjVo.