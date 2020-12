Thoms, Hinz und Sidler sind Bühnenhelden

Göttingen. Deutsches Theater Göttingen wurde am 6. Dezember bei der Verleihung des Preis der Bühnenhelden ausgezeichnet.

Gleich zwei Preise räumte das Deutsche Theater Göttingen am 6. Dezember bei der Verleihung des Preises der Bühnenhelden ab. Das Aktionsbündnis Darstellende Künste verlieh diese Preise für besondere Verdienste um die Kultur im Jahr 2020. Nominiert werden konnten dabei ausschließlich Personen, die selbst nicht auf der Bühne stehen. Darüber informiert jetzt das Deutsche Theater in einer Mitteilung. Denn zu den Preisträgern gehören das Leitungsteam des Deutschen Theaters, bestehend aus Erich Sidler und Sandra Hinz sowie Hausregisseurin Antje Thoms, die in insgesamt zwei der sechs Kategorien einen Preis erhielten.

„Spiel mir nicht das Lied vom Theatertod“ ist der Titel unter dem Sandra Hinz und Erich Sidler für ihren herausragenden Umgang mit der Corona-Krise ausgezeichnet wurden. Hausregisseurin Antje Thoms erhielt mit „Jenseits von Reden“ eine Sonderauszeichnung für strukturelle Verbesserungen, Innovationen in den letzten Jahren, Impulsgeber, Alternativen für die Initiation des Aktionsbündnis #rettedeintheater.

Das Aktionsbündnis Darstellende Künste ist ein Zusammenschluss aus den Verbänden art but fair, Bund der Szenografen, Bundesverband Freie Darstellende Künste, Dachverband Tanz Deutschland, Dramaturgische Gesellschaft, dramaturgie-netzwerk, ensemble-netzwerk, GDBA, Netzwerkflausen+, Pro Quote Bühne, regie-netzwerk, Ständige Konferenz Schauspielausbildung sowie Verband für Theaterautoren. Es versteht sich als offene Diskussions- und Kommunikationsplattform. An den regelmäßigen Arbeitstreffen nehmen gelegentlich auch der Deutsche Bühnenverein, die Allianz der Freien Künste und der Fonds Darstellende Künste teil.