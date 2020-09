Familientag auf dem Harzhorn-Gelände

Unter Rücksichtnahme auf alle Hygieneregeln, die für das Harzhorngelände als Freilichtmuseum gelten, gibt es an diesem Sonntag von 11 bis 16 Uhr einbuntes Familienprogramm für alle großen und kleinen Gäste. Rund um das Infogebäude erwarten römische und germanische Darsteller zusammen mit den Harzhorn-Guides die Besucher am neuen römischen Zeltlager.

Dort zeigt sich der Alltag der Römer, wenn sie unterwegs im „germanischen Barbaricum“ waren, und ihr Tagesablauf lässt erahnen, was Disziplin und Organisationstalent bewirken konnten. Der neue Rundweg, den erst im Frühjahr 2020 die Northeimer Landrätin Astrid Klinkert-Kittel eröffnete, lädt dazu ein, bei Kurzführungen gegen eine geringe Gebühr auch die neuen Stationen kennenzulernen und dabei einen intensiven Blick auf das zweite Ereignisfeld, den nahe gelegenen Kahlberg, zu werfen. Auch Führungen in römischer und germanischer Gewandung geben einen lebendigen Eindruck in das Leben vor 1.800 Jahren. Eine Themenführung mit dem Fokus auf die Migration in der römischen Kaiserzeit lässt Parallelen zur heutigen Epoche deutlich werden.

Originale Münzen

In Kurzvorträgen erfahren die Besucher Genaueres zur Schlussmünze, also der jüngsten Münze am Harzhorn, und können die als Dauerleihgaben ausgestellten originalen Münzen der Kaiser Severus Alexander und Maximinus Thrax anschauen. Wer möchte, kann sich über die Datierungsmöglichkeiten aufgrund von Münzen näher informieren.

Die beliebte Aktion des Katapultschießens soll auch nicht fehlen. Ein Mitmachangebot zum Herstellen von Lederbeuteln besteht ebenfalls.

Zu den Höhepunkten gehören die schon seit Jahren bekannten und immer wieder gern als Gäste begrüßten Darsteller. So berichtet der römische Feldchirurg von seinen Aufgaben auf der „expeditio Germaniae“, der römische Schuster erklärt, wie viele neue Stiefel er herstellen musste, der Lehrer stellt den Schulalltag für römische Kinder vor, der germanische Schmied zeigt am Amboss sein Können, und der germanische Knochenschnitzer erklärt sein Kunsthandwerk. Der gallische Händler hat von der Welt zwischen Mittelmeer und Ostsee schon viel gesehen.

Am neuen Pavillon erwartet die Gäste zudem ein Shop, unter anderem mit Büchern, Schmuck und Keramikartikeln. Ein deutlicher Hinweis gilt dem Hygienekonzept und der Hausordnung nach den für diesen Tag genehmigten Coronaregularien. Diesen ist Folge zu leisten.

Die Anmeldung der Interessierten mit Angabe der Kontaktdaten wird möglichst vor einem Besuch über die Homepage www.roemerschlachtamharzhorn.de erbeten, da für alle Angebote die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Sie kann unter Telefon 0171/1423739 oder gegebenenfalls vor Ort am Infopoint erfolgen.