Mantel-und-Degen-Stück „Auf rauer See“ feiert Premiere

Nach der Zwangspause ist die Vorfreude groß, betont die Leitung des Theaters der Nacht und erklärt: „Wir eröffnen die Spielzeit mit einer Klappstuhl-Filmvorführung vor dem Theater – also open air!“ Der Film, der zur Eröffnung der Spielzeit am 5. September um 19.30 Uhr zu sehen sein wird, ist der Zusammenschnitt von einem Konzert, welches ohne Publikum während der Corona-Zeit in Zusammenarbeit mit der Initiative Kunst und Kultur im Theater der Nacht stattfand. Auf der Bühne waren die Musiker Daniel Stelter (Gitarre) und Tommy Baldu (Schlagzeug) zu erleben. Der Eintritt ist frei. An warme Kleidung denken und eine Sitzgelegenheit mitbringen. Zuvor gibt es am Nachmittag des 5. September bereits um 15 Uhr Theaterüberraschungen zur Kaffeezeit (Eintritt gegen eine Spende).

Nächster Meilenstein ist dann die coronabedingt verschobene Premiere der Inszenierung „Auf Rauer See“. Diese sollte ursprünglich schon im vergangenen Mai stattfinden. Jetzt wird das neue Theaterstück am 18. September aufgeführt. Die Geschichte, die auf der Grundlage einer Zusammenarbeit mit Christoph Buchfink, Gudrun Stockmann und Hendrika Ruthenberg entstand, wurde jetzt noch einmal aktuell von einem Theaterprojekt mit Flüchtlingen inspiriert und neu konzipiert. Das Maskentheater eignet sich für Erwachsene sowie Kinder ab zehn Jahren.

Überleben und Liebe

In der Geschichte geht es um das Überleben, um die Liebe und die Frage, wie ein kleines Kind, das in eine chaotische Welt geworfen wird, überhaupt überleben kann. Aktuelle Fragen verpacken sich im Gewand eines Mantel-Degen-Stücks, in dem die Musik komplett die Worte ersetzt.

Auch Händels Hamster, Momo, Rupert vom Retoberg, Frau Mond, Zwerg Nase und die Lumpenprinzessin werden wieder auf der Bühne zu sehen sein.

„Das Märchen vom Silbermond“ für Kinder. Wenn eine Prinzessin sich etwas wünscht, muss man ihr diesen Wunsch natürlich erfüllen. Was ist aber, wenn sie den Mond haben will? Der König ist ratlos, das ganze Schloss steht Kopf. Mit Handpuppen und Fingerfiguren aus dem Bauchladentheater spielt Frau Mond das Stück für Kinder ab fünf Jahren. Es ist zu erleben am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr.

Am Samstag, 12., und Sonntag, 13. September, jeweils um 16 Uhr betritt Händels Hamster die Bühne. Es ist ein Figurentheaterstück über kleine Nager und große Musikgeschichte, den neuesten Klatsch und Tratsch, finanziellen Ruin, bedrohliche Katzen und die Abgründe des Künstlerdaseins. Im Auftrag der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen und unter der Regie von Neville Tranter wird von einem Wendepunkt in Händels Leben erzählt.

Und auch der Theatersalon soll am 18. September um 16 Uhr wieder eröffnen mit Literaturcafé und Musik.

„Zwerge in der Feuerwache“– Theater für die Allerkleinsten (Kinder bis drei Jahre) steht am Samstag, 19. September, um 16 Uhr auf dem Programm. Da ist eine Kiste. Was ist da drin? Was Gefährliches? Was Schönes? Eine Kiste! Und noch eine und noch eine… Was man damit machen kann? Mit Spielfreude, Humor und wenig Worten zeigen die Praktikanten des Theater der Nacht, wie aus der Feuerwache ein Theater wurde. Der Eintritt ist frei. Die Dauer beträgt 17 Minuten mit anschließender Möglichkeit, alle Dinge auf der Bühne spielerisch zu erproben.

Märchenhafte Stücke

Außerdem sind im September noch zu sehen: Däumelinchen – frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen mit Fingerfiguren, Stabfiguren und handgeführten Puppen (Sonntag, 20. September, 16 Uhr) und „Die andere Seite der Nacht“ – nach Geoffrey Chaucer’s „Erzählung der Frau aus Bath“ aus den Canterbury Tales (am Freitag, 25., und Samstag, 26. September, jeweils um 20 Uhr). Und am 27. September geht es um 16 märchenhaft weiter mit Dornröschen.

In den Figurenbauwerkstätten bereitet sich das Theater der Nacht bereits auf ein Projekt vor, mit dem sich in der Frühjahrsspielzeit intensiver befasst werden soll: Um das Theater herum soll in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt Northeim ein Feen- und Elfengarten entstehen. Deshalb werden in dieser Spielzeit bereits in den offenen Werkstätten Elfen, Feen und Trolle gebaut. Die offene Werkstatt findet wieder am Sonntag, 27. September, ab 14.30 Uhr statt.

Um bei allen Veranstaltungen die Gesundheitsbestimmungen einhalten zu können, ist eine vorherige Anmeldung unbedingt nötig unter service@theater-der-nacht.net oder Tel. 05551-1414. kic