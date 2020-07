Online-Lesung mit Roland Lange war „starker Start“

Northeim. „Northeims kleinste Bühne“: Autor Roland Lange will die Spenden an die Kulturschmiede Osterode weitergeben.

„Das ist für uns alle eine ganz besondere, spannende neue Erfahrung“: So lautet das Fazit vom Auftakt der Aktion „Northeims kleinste Bühne“, initiiert vom CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne zusammen mit Stadtmarketing Northeim und Northeim-Touristik.

Rund 100 Zuschauer haben am Mittwochabend die Lesung mit Autor Roland Lange aus dem Reddersen-Haus in Northeim verfolgt. Darüber informierten jetzt die Veranstalter.

„Dieser starke Zuspruch wurde dem spannenden Krimi ‚Der Fall Sartory‘ nur gerecht“, sagt Roy Kühne zusammen mit den Veranstaltern um Tanja Bittner und Helvi Ritter.

Hintergrund der Aktion sei die anhaltende Corona-Pandemie, die es vielen Kulturschaffenden auch weiterhin mindestens schwer, teils noch immer unmöglich macht, klassische Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. „Die Idee des Livestreams, der ein einfaches Einschalten vom heimischen Sofa aus ermöglicht, stieß deshalb bei allen Beteiligten auf Begeisterung“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter weiter.

Ab sofort kann für die Lesung von Autor Roland Lange, die weiter über www.northcast.de abrufbar ist, sowohl analog im Reddersen-Haus als auch digital über die Internetseite gespendet werden. Autor Lange möchte das gesammelte Geld 1:1 an die Kulturschmiede Osterode weitergeben, die sich für die Kulturszene einsetzt. Spenden sollen auch bei den künftigen Liveübertragungen gesammelt werden. Das Buch „Der Fall Sartory“ ist in Kürze zudem in der Tourist-Info Northeim erhältlich.

Die nächste Veranstaltung dieser Art ist für den Zeitraum Ende August/Anfang September in der Vinothek in Northeim geplant. Die Reihe „Northeims kleinste Bühne“ soll Musiker, Autoren, Schauspieler und andere Menschen aus der Kulturszene auf die Bildschirme der Region und darüber hinaus bringen. Die technische Umsetzung dafür hat das Team des Northeimer Podcasts Northcast übernommen.