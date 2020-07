Henrike Senger gibt ein Livestream-Konzert über Youtube

Foto: Kreuzberg on KulTour e.V. / Veranstalter

Göttingen. Kreuzberg on KulTour führt Donnerstag die Gewölbeklänge-Konzertreihe digital fort.

Da der Verein Kreuzberg on KulTour trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen nicht gänzlich auf die Reihe „Gewölbeklänge im ältesten Wirtshaus der Stadt“ verzichten möchte, gibt es am kommenden Donnerstag, 16. Juli, wieder ab 20 Uhr ein Konzert als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal des Vereins.

Die Einbecker Singer-Songwriterin Henrike Senger gibt ein Konzert im Gewölbe des kleinen Ratskellers und lädt ein, im heimischen Wohnzimmer direkt in die besondere Atmosphäre des Gewölbekellers einzutauchen.

Einbeckerin mit Akustikgitarre

Ruhige Klänge und viel Gefühl – die 22-jährige Senger trifft man meistens mit ihrer Akustikgitarre. Seit vielen Jahren schreibt sie ihre eigenen Songs. Die Texte der Studentin erzählen Geschichten aus dem Leben, mal nachdenklich, mal mit frischer Lebensfreude.

Sie hat bereits mehrere ihrer Lieder auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht. Ihren aktuellen Song „Neuer Beginn“ gibt es außerdem auf Streaming-Plattformen wie Spotify zu finden.

In den vergangenen Jahren war die Sängerin mit ihren Liedern wie auch mit Cover-Songs bei sowohl öffentlichen als auch privaten Anlässen zu erleben, vor allem in ihrer Heimatstadt Einbeck. Beim „Online Musikerwettbewerb“ für Südniedersachsen, organisiert von „Kreuzberg on KulTour“, belegte sie kürzlich Platz 9 und war mit ihrem Song „Davonfliegen“ auf Radio Leinewelle zu hören.

Henrike Sengers Live-Stream im Rahmen der Konzertreihe „Gewölbeklänge im ältesten Wirtshaus der Stadt“ finden Interessierte am kommenden Donnerstag, 16. Juli, ab 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Vereins Kreuzberg on KulTour unter www.youtube.com/channel/UCbxyQwb282oRb-7TibUR50A.