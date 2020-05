Balladentelefon geht nach erfolgreichem Start in Runde Zwei

Das Junge Theater kommt mit seinem Spielplan zu seinen Zuschauern nach Hause – per Telefon oder Video-Chat: Das Publikum hat die Wahl. „Auch in Corona-Zeiten muss man nicht auf den Spielplan des Jungen Theaters verzichten. Das Junge Theater Göttingen kommt zu Ihnen auf den Laptop zum Zoom-Meeting oder klassisch ans Telefon. Wir vermitteln ihnen ein einmaliges Live-Theatererlebnis mit unserem Ensemble und dem Spielplan“, erklären dazu die Verantwortlichen.

Nach dem erfolgreichen Start am vergangenen Mittwoch, bei dem Interessierte das Ensemble schon einmal per Telefon oder Video-Chat erleben durften, geht das Balladentelefon in die nächste Runde. Am Donnerstag und Freitag sind noch Terminfenster zwischen 18 und 20.30 Uhr frei. Interessierte können sich montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter Telefon 0551/4950161oder per E-Mail an dramaturgie@junges-theater.de anmelden und einen Programmpunkt auswählen. Die Verantwortlichen melden sich so schnell wie möglich und vermitteln das gewünschte Programm oder eine Alternative.

Was ist das Balladentelefon?

Von klassischen Balladen über Auszüge der Känguru-Chroniken, den Memoiren von Barbara bis hin zur Musikshow Wild Thing ist so einiges aus dem Repertoire des Jungen Theaters dabei. Das Telefonat bietet ein etwa 20-minütiges Programm.

Der Service ist kostenfrei. Um eine Spende an den Förderverein „Freunde des Jungen Theaters e.V.“ wird gebeten. IBAN: DE90260500010000 123687, BIC: NOLADE21GOE