Corona: Miner’s Rock verschiebt Konzerte von Lea und Völkerball

Auch das große Open Air des Miner’s Rock in diesem Sommer ist von den aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen. Das für den August 2020 geplante Open Air wird daher auf den Sommer 2021 verschoben. Darüber informieren die Veranstalter um die Geschäftsführer Sören Behme und Christian Burgart.

Lea wird nun am Freitag, 13. August, die Bühne im Weltkulturerbe Rammelsberg entern. Völkerball spielen am Samstag, 14. August, ihre Show mit Rammstein-Hits der Extraklasse. Alle bereits gekauften Tickets behalten Gültigkeit.

Für beide Abende stehen jeweils 3.300 Tickets zur Verfügung. Zur Show von Völkerball im kommenden Jahr wird es aber langsam eng, da bereits keine 999 Tickets mehr zu haben sind, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Ab sofort können wieder Tickets für die beiden Konzerte erworben werden unter www.miners-rock.de sowie in der Touristinfo am Goslarer Marktplatz oder über CTS Eventim und bei allen an Eventim angeschlossenen Vorverkaufsstellen.