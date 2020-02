Komik und traumhafte Titel, dargeboten in großen Roben

Gleich mehrere Künstler treten in der neuen Show von Maria Crohn in der Stadthalle Osterode auf.

Das „Festival der Travestie“ mit der Künstlerin Maria Crohn gastiert am 4. April zum bereits zweiten Mal in der Osteroder Stadthalle. Beginn ist um 20 Uhr. Geboten wird ein neues Programm mit neuen Stargästen wie Miss Chantal, Melody Damour, Mandy Mitchell und Kevin Delcroix. Gewohnt spitzzüngig führt Maria Crohn durch das Programm. Die Gäste dürfen sich auf Komik, Stand up Comedy und traumhafte Titel, dargeboten in fulminanten großen Roben, freuen. Dabei wahren die Akteure immer die Grenzen des guten Geschmacks. Das neue Programm steht unter dem Motto: „Endlich mal wieder richtig lachen“. „Seien Sie mit dabei, wenn diese Show über die Bühne der Stadthalle Osterode fegt“, laden die Veranstalter ein. Karten sind bei der Stadthalle, unter www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Einlass ist ab 19 Uhr.