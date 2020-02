Ilja Richter gastiert mit Karl-May-Programm in Seesen

Schauspieler Ilja Richter ist Ende Februar zu Gast in Seesen. In seinem Programm befasst er sich mit dem Leben Karl Mays.

Am Samstag, 29. Februar, ist Ilja Richter zu Gast auf der Bühne des Kulturforums Seesen. Vielen bekannt als der „DISCO“-Moderator des ZDF ist er mehr: Schauspieler, Chansonsänger, Autor und Kabarettist. Mit dem Programm „Vergesst Winnetou“ widmet sich der Künstler dem besonderen Leben des Winnetou „Erschaffers“ Karl May.

Ilja Richter widmet den Abend dem Bestsellerautor, dem erfolgreichsten deutschen Schriftsteller, obwohl Karl May ein Halunke, Schwindler und Hochstapler war – oder gerade deshalb? Die Geschichte eines Lebens, das etwas anders verlief, wird dem Publikum von Richter süffisant präsentiert. Es gibt noch Einiges zu erfahren.

Der Abend wird nicht nur durch die unglaubliche Biografie Karl Mays beeindruckend, sondern auch durch die Vielfalt. Richter liest aus den Büchern Mays, aus Biografien, erzählt Anekdoten zu den Winnetou-Filmen, singt selbstgeschriebene Songs, setzt sein gesamtes künstlerisches Repertoire ein, um Karl May mehr werden zu lassen als den Schreiber von „Winnetou“. Eine wilde Lesung mit Musik, in der Ilja Richter das skurrile Leben von Karl May auf seine Weise erzählt. Karten sind online unter www.kulturforum-seesen.de, in der Buchhandlung Isabella Beier und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Für Kurzentschlossene sind Karten auch noch an der Abendkasse erhältlich.