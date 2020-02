Ich sehe etwas, was du nicht siehst!?

Welche Hindernisse für Menschen mit Beeinträchtigung entdecke ich im Alltag? Was läuft beim Thema Barrierefreiheit schief und wie könnte man diese Probleme lösen? Schulen und Jugendgruppen haben die Gelegenheit, ihre Sicht und ihre Ideen kreativ filmisch umzusetzen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Einsendeschluss ist der 17. April 2020.

Die Aktion findet anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai statt und wird gefördert von Aktion Mensch.

Deine Stadt, (d)ein Problem – dein Film, (d)eine Lösung: Neben der thematischen Vorgabe gibt es keine weitere in Bezug auf Genre und Erzählart des Films. „Dokumentation, Interview, Rollenspiel oder Daily Soap – alles ist möglich!“, so Reiko Linzer, Mitglied des Aktionsbündnisses und Lehrer. Die Länge sollte dabei zwischen zwei und fünf Minuten und das Format 16:9 betragen.

Wer eine Idee hat, kann sich auf www.lebenshilfe-goslar.de die Anmeldeunterlagen herunterladen und über den Ablauf des Wettbewerbs informieren. Die ersten fünf Einsender (nur die Formulare, noch nicht der fertige Film) erhalten zur Umsetzung ihrer Idee einen für sie kostenfreien Filmworkshop mit einem Medienexperten. Bis zum 17. April 2020 müssen alle Filme eingereicht werden.

Anschließend sichtet eine unabhängige Jury das Material und vergibt die Plätze eins bis drei, die mit 500, 300 und 150 Euro prämiert werden. Außerdem werden alle Einreichungen auf YouTube hochgeladen, der Film mit den meisten Likes erhält den Publikumspreis, der zusätzlich mit 300 Euro dotiert ist. Die feierliche Preisverleihung findet am 6. Mai 2020 im GoTEC (Goslarer Tagung auf dem Energie-Campus) statt. „Wir freuen uns sehr, dass Sozialministerin Carola Reimann als Schirmherrin dieses Projekt unterstützt“, berichtet Clemens Ahrens, Mitglied des Aktionsbündnisses und Geschäftsführer der Lebenshilfe Goslar, und verrät weiter: „Sie wird die Preise persönlich an die Gewinner übergeben.“ Fragen zum Kurzfilmwettbewerb beantwortet das Team des Aktionsbündnisses unter goslargehtgemeinsam@web.de.

Mehr über das Aktionsbündnis

Wie gelingt inklusive Teilhabe in allen Bereichen unseres Miteinanders? Und was muss dafür noch getan werden? Seit fünf Jahren macht das Aktionsbündnis, ein Zusammenschluss aus sozial engagierten lokalen Institutionen, Akteuren und Selbstvertretern, unter dem Motto „Goslar geht gemeinsam“ mit kulturellen, sportlichen und fachlichen Veranstaltungen auf Anliegen beeinträchtigter Menschen aufmerksam. Mitglieder des Aktionsbündnisses: Kreisverband Paritätischer Goslar/Seesen, die Diakonische Dienste beraten und begleiten Goslar gGmbH, Lebenshilfe Seesen-Bad Gandersheim, Klinik Dr. Fontheim, Kompass – Soziale Dienste, der Verein ERIK e.V., der Behindertenbeauftragte Kreis Goslar, Lebenshilfe Goslar, Schule am Harly, Vienenburg, Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des SoVD.