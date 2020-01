Völkerball lässt die Stadthalle Osterode erbeben

Völkerball begeisterte in der Osteroder Stadthalle mit Pyrotechnik in Rammstein-Manier.

Was für ein Abend: Diejenigen, die Osterode gelegentlich ins „Land der beigen Hosen“ verorten, hätten am vergangenen Freitag besser einen Blick in die brechend volle Stadthalle werfen sollen, um diese Meinung einmal auf den Prüfstand zu stellen. Grund für den Ansturm auf die Stadthalle war der Auftritt der Rammstein-Tribute-Band Völkerball.

Zunächst gab es zwar außer Gewusel im Saal nicht viel zu sehen, da ein dunkler Vorhang den Blick auf die Bühne versperrte, doch das sollte sich schon bald ändern. Der Sicherheitsgraben, der für Veranstaltungen in der Osteroder Stadthalle doch eher ungewöhnlich ist, hatte dann auch durchaus seine Berechtigung, wie dem Publikum im Laufe des Spektakels klar wurde. Immerhin war die Band aus Koblenz gleich mit drei Pyrotechnikern angerückt, die ihr Handwerk rund um eine authentische Rammstein-Bühnenshow verstanden.

Dann kam er endlich, der ersehnte Countdown zur Show. Der Vorhang gab der Schwerkraft nach – ein greller Blitz – und die Mannen von Völkerball legten los. Für zwei Stunden gab die Band um Frontmann René Anlauff Vollgas, die Fans immer fest im Griff.

Requisiten, Outfits, Mimik, Gestik: Die Mitglieder leben ihre Rollen

Die Illusion, das Original zu sehen, war beinahe perfekt: Jedes einzelne Mitglied von Völkerball verkörperte – ja, lebte sogar – die vorgegebene Rolle. Sämtliche Requisiten, die Outfits der Musiker inklusive Mimik und Bewegungen: all das stimmte.

Bildergalerie: Konzert mit Völkerball in Osterode

Der gut abgestimmte und brachiale Sound wurde durch eine ausgefeilte Lichtshow und kaum endenwollende Pyro-Effekte unterstützt, die einzelnen Lieder in gewohnter Rammstein-Manier in Szene gesetzt. Die ausgewählte Setlist bot dem begeisterten Publikum einen gelungenen Querschnitt durch das Rammstein-Universum. Klassiker und neue Stücke wechselten sich ab, während den Zuschauern auch optisch viel geboten wurde: Neben dem obligatorischen Konfetti- gab es auch derben Funkenregen, Feuerfontänen auf der Bühne – und Flammenwerfer im Dauereinsatz. Auch fehlten auch die rammsteintypischen Provokationen nicht: So wurde der Keyboarder im übergroßen Kochtopf von Sänger Anlauff mit dem Flammenwerfer „gegart“ oder angeleint und auf allen vieren knieend – mit Präsidenten-Maske – über die Bühne geführt.

Erst nach einigen Zugaben endete ein grandioser Auftritt, der in einem „Meet and Greet“ mit den Musikern gipfelte. Völkerball selbst äußerte sich auf Facebook voll des Lobes über ihre gelungene Premiere in Osterode: „So einen Abriss hätten wir beim ersten Mal wahrlich nicht erwartet“, schreiben sie.