Junges Theater Göttingen widmet sich der Klimabewegung

Das Junge Theater Göttingen entwickelt in dieser Spielzeit ein Theaterstück zur aktuellen Klimabewegung: „fridays. future. (UA)“. Im Rahmen einer Rechercheaktion lassen die beiden Autoren Nico Dietrich und Christian Vilmar auch Kinder und Jugendliche zu Wort kommen, um die Fragen, Meinungen, Anliegen und kritischen Punkte der jungen Generation in den Text einfließen zu lassen. Am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr wird das Theaterstück mit Zuschauerworkshop erstmals auf der Bühne zu sehen sein.

Das Klima wandelt sich und hunderttausende Schüler demonstrieren weltweit dagegen – eine neue Jugendbewegung ist entstanden, die Eltern, Lehrer und Politiker vorführt, dass sich etwas ändern muss. Xara, eine junge Frau aus einer dystopischen Welt im Jahr 2135, muss auf eine Zeitreise in die Vergangenheit gehen. Sie will Menschen finden, die ihr helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Sie trifft auf Klimaleugner, Schüler und Politiker. Sie stößt auf Widerstand, gerät in eine Krise, will aufgeben und entdeckt im letzten Moment: „Entscheidend ist, dass Du (politisch) etwas bewegst!“.

Für Text, Inszenierung und Ausstattung zeichnen Nico Dietrich und Christian Vilmar mit Lisa Schreiber verantwortlich.

Die Uraufführung ist am 7. Februar um 20 Uhr im Jungen Theater, Bürgerstraße 15 in Göttingen. Weitere Vorstellungen sind am 11. und 19. Februar, am 11. und 24. März sowie am 22. April jeweils um 18 Uhr sowie am 29. Februar um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf sind erhältlich an der Theaterkasse montags bis samstags von 11 bis 14 Uhr sowie freitags und samstags zusätzlich von 17 bis 20 Uhr, per E-Mail an kasse@junges-theater.de und unter Telefon 0551/495015 sowie online unter www.junges-theater.de und an allen an Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Am Veranstaltungstag öffnet die Theaterkasse jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Reservierungen werden während der Kassenöffnungszeiten entgegengenommen.