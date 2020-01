Große Johann Strauss Revue kommt in die Stadthalle Osterode

Am 29. Februar um 15.30 Uhr kommt „Die Große Johann Strauss Revue“ in die Stadthalle Osterode. „Das Wiener-Walzer-Orchester, international bekannte Solisten und ein bezauberndes Ballett entführen Sie in die Welt des Walzerkönigs Johann Strauss“, versprechen die Veranstalter schon jetzt. Und weiter: „Lassen Sie sich mitreißen von den Klängen weltberühmter Walzer, Märsche und Polkas, die Ihnen unter der Leitung des Dirigenten und Musikers Erik Schober dargeboten werden, und erleben Sie eine musikalische Reise voller Leidenschaft und Gefühl“. Die Musiker des Wiener-Walzer-Orchesters, die weltweit bereits auf vielen Bühnen gastiert haben, spielen für die Besucher der „Großen Johann Strauss Revue“ die schönsten Melodien des großen Meisters der Operette wie „An der schönen blauen Donau“, den „Kaiser Walzer“ oder „Wiener Blut“. Unterstützt wird das Orchester dabei von den großartigen Stimmen der Solisten. Zu den Walzerklängen tanzt das Ballett mit anmutigen Choreographien und unterstreicht den Zauber und die Einzigartigkeit dieser Musik. „Lassen Sie sich von der Inszenierung voller Witz und Wiener Charme begeistern“, laden die Veranstalter ein. Das Konzert beginnt um 15.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem an allen an Eventim und Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen, an der Theaterkasse der Stadthalle, Telefon 05522/9168010, im Harz-Kurier-Service-Center im Gipsmühlenweg 2-4, in der Tilman Riemenschneider Buchhandlung, in der Buchhandlung am Markt in Herzberg sowie in der Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg, in den Tourist-Informationen in Bad Sachsa und Bad Lauterberg sowie im Internet unter www.johann-strauss-revue.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

