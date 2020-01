Autor und Profiler Carsten Schütte liest aus „Der Pelikan“

Krimi-Autor Carsten Schütte ist für eine Lesung zu Gast in Braunlage.

Braunlage. Carsten Schütte ist Leiter der Operativen Fallanalyse. In Braunlage stellt er seinen neuen Kriminalroman vor, der autobiografische Elemente enthält.

Der Autor und Profiler Carsten Schütte gastiert im Rahmen einer Lesung am Freitag, 31. Jauner, um 19 Uhr im Kurgastzentrum Braunlage. Dort stellt er seinen neuen Kriminalroman „Der Pelikan“ vor.

Schütte beschreibt in seinen Kriminalromanen die Arbeit des Leiters der Operativen Fallanalyse (OFA) Niedersachsen, Thorsten Büthe, und lässt den Leser eine fiktive Geschichte mit vielen autobiografischen Anteilen hautnah erleben, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Aus dem wahren Leben: Schütte weiß, wovon er schreibt

Profiler gibt es im Fernsehen – die Operative Fallanalyse (OFA) im wahren Leben, denn sie ist viel mehr als das Erstellen eines Täterprofils. Carsten Schütte, seit 2016 Leiter der OFA Niedersachsen, weiß, wovon er schreibt: 40 Dienstjahre bedeuten vielseitige Erfahrungen in verschiedenen Polizeibehörden. In den 1990er Jahren entdeckte Schütte seine dienstliche Leidenschaft: die Ermittlungen im Bereich der Tötungs- und Sexualdelikte.

Sein beruflicher Weg brachte ihn über Fachkommissariate für Kriminaltechnik und Kapitaldelikte im Jahr 2002 in das noch relativ unbekannte Fachgebiet der Operativen Fallanalyse des LKA Niedersachsen. Über mehrere Jahre hat er sich beim BKA zum polizeilichen Fallanalytiker ausbilden lassen. Schütte wurde 1960 in Hannover geboren, hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit seiner Frau in einem Vorort von Hannover. Sein Debüt als Autor feierte er im September 2018 mit dem Kriminalroman „Im Fokus“.

Hintergründe zur Operative Fallanalyse des Landeskriminalamtes

Die Operative Fallanalyse (OFA) des Landeskriminalamtes Niedersachsen blickt nun schon auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. Mittlerweile konnte die bundesweit durch das Bundeskriminalamt (BKA) entwickelte fallanalytische Methodik in zahlreichen Fällen – primär in Tötungs- und sexuellen Gewaltdelikten – wertvolle Ermittlungshinweise liefern. Dabei leistete das Team der OFA-Niedersachsen in etwa 100 Fallanalysen einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung von schwersten Gewalttaten.

Schütte ist seit 2002 im OFA-Team Niedersachsens und leitet es seit 2016. Im Vorfeld war er in mehreren Polizeibehörden eingesetzt: beim Kriminaldauerdienst, in der Kriminaltechnik und dem Fachkommissariat für Tötungs- und Sexualdelikte in Hannover.

In seinem ersten Krimi „Im Fokus“ wird der Leiter der OFA Niedersachsen, Thorsten Büthe, mit einem Mord konfrontiert. Im Hannoveraner Stadtwald wird die Leiche einer jungen Joggerin mit mehreren Messerstichen aufgefunden. Zwei ähnliche Taten haben sich bereits Wochen zuvor ereignet, so dass geklärt werden muss, ob die aktuelle ebenfalls einem Serienmörder zugeordnet werden kann – oder ob dieser Fall nicht Teil einer Serie ist. Die OFA wird durch die hannoversche Mordkommission beauftragt, eine Fallanalyse durchzuführen, um den möglichen Serienzusammenhang zu prüfen. Welche Schritte sind zu einer solchen Fallanalyse erforderlich und wie erfolgt ein Vergleich mit den anderen Taten?

Inzwischen werde die Einbindung der OFA in Niedersachsen immer mehr eingefordert. Eine möglichst frühe Rekonstruktion des Tatgeschehens diene einer Priorisierung der Tatortspuren und könne durch das gesicherte Fallverständnis wichtige Aspekte für Zeugen- und auch Beschuldigtenvernehmungen erbringen. Durch ein stets anwachsendes Netzwerk von Spezialisten aus der Kriminaltechnik, Rechtsmedizin und Psychologie sowie anderen wissenschaftlichen Bereichen können die Ermittlungen einer Mordkommission schon frühzeitig aus unterschiedlichen interdisziplinären Perspektiven unterstützt werden.

Die fallanalytische Methodik ist durch die OFA mittlerweile neben den Schwerpunkten ebenfalls in Raub- und Brandstiftungsserien erfolgreich eingesetzt worden. Auch in aktuellen Bedrohungslagen können diese Verfahrensweisen angewendet werden.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, die Tickets kosten acht Euro pro Person. Sie sind erhältlich über die Braunlage Tourismus Marketing GmbH, Telefon 05520/930712, Elbingeröder Straße 17 in Braunlage. An der Abendkasse können nach Verfügbarkeit noch Karten ab 18.30 Uhr gekauft werden.