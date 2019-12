Flaming Row stellen neues Album vor

Melanie Mau und Martin Schnella auf dem Prog Stock Festival in Rahway, New Jersey Anfang Oktober.

Nach 2011 und 2014 ist nun das dritte Konzeptalbum der Band Flaming Row erschienen. Titel des musikalischen Werkes ist „The Pure Shine“ und basiert auf dem Roman „The Dark Tower“ von Stephen King. „The Dark Tower“ gehört zu einer mehrere Bände umfassenden finsteren Saga aus dem Fantasy-Genre. Erzählt wird unter anderem die Geschichte rund um einen Revolvermann, der durch unterschiedliche Welten geschickt wird. Eine weitere wichtige Figur ist John ‘Jake’ Chambers, der auch auf dem CD-Cover zu sehen ist. 2017 erschien unter „Der Dunkle Turm“ ein Kinofilm.

Musikalisches Hörspiel

„Unter einem Konzeptalbum versteht man eine Geschichte, die in ein musikalisches Hörspiel gepackt ist“, erklärte Martin Schnella und führte als berühmte Beispiele „The Wall“ (Pink Floyd) oder „Tommy“ (The Who) an.

„The Pure Shine“ enthält progressiven Rock, Musik also, die „immer etwas vom Standard abweicht“, so Schnella weiter. Knapp sechs Jahre habe er daran gearbeitet. Nun ist es vollendet.

Die sechs Songs seien sehr eingängig gehalten. Man müsse sich aber beim Hören auch darauf einlassen, da es sich um komplexe Musik handele. Ein Metal-Anteil sei ebenso enthalten wie folkige Stücke. „Meine Mitstreiter und ich waren beim Komponieren, Einsingen und -spielen mit viel Leidenschaft dabei. Klassische Zitate aus der literarischen Vorlage sind natürlich mit eingeflossen.“

Die Musik habe er komplett alleine geschrieben. Für die Texte zeichne Lebensgefährtin und Sängerin Melanie Mau hauptsächlich verantwortlich. Neben ihr gehören noch Niklas Kahl (Schlagzeug) und Marek Arnold (Keyboard, Saxophon) zum vierköpfigen Kernteam. Zahlreiche Gastmusiker aus dem In- und Ausland brachten sich ebenfalls mit ein. Jeder Musiker habe individuell seine eigene Note dazu beigetragen, erst daraus sei das große Ganze entstanden.

Eine Tour sei zwar nicht geplant, jedoch werden Mau und Schnella den einen oder anderen Titel schon einmal live performen. Der Versand in die umliegenden Länder Europas sowie in die USA, Japan, Russland, Kanada oder auch Australien ist in vollem Gange. Im Osteroder Musikhaus Funke und unter www.gray-matters.de ist die CD, die zusätzlich auch eine rein instrumentale Fassung als Bonbon nebst Booklet enthält, kauf- bzw. bestellbar.