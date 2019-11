Blick in den Brunnen der Vergangenheit

Jahrzehntelang lagerten handschriftliche Aufzeichnungen vom ehemaligen Förster Dorfschullehrer Karl Köwing über die „ältesten Zeiten in Förste und Nienstedt“ vergessen in einer Schublade. Nun erweckte Helga Häusler die zweifellos wertvolle historische Quelle zum neuen Leben.

Da das Werk allen zugänglich sein soll, aber nur noch die Wenigsten die alte deutsche Schreibschrift beherrschen, wurde von Helga Häusler die deutsche Kurrentschreibschrift vorab in die heute gebräuchliche lateinische Druckschrift transkribiert.

Zusätzliche Erkenntnisse aus weiteren Quellen einfließen lassen

Karl Köwings Berichterstattung, er unterrichtete von 1899 bis 1946 in Förste, umfasst den Zeitraum von der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes bis zum Ende des II. Weltkrieges. Weil seine Aufzeichnungen nicht allumfassend waren und nicht sein konnten, ließ Helga Häusler zusätzliche Erkenntnisse aus weiteren Quellen, hauptsächlich von seinen Vorgängern, Weggefährten und Nachfolgern mit einfließen, beispielsweise von Werner Binnewies und Adolf Ahrens aus Förste, sowie Wilhelm Hogreve aus Nienstedt.

Vor der Kulisse der deutschen Geschichte berichtet das Buch, mit mehr als 140 Fotos, Urkunden, Presseartikel und Tabellen, über Förste, Nienstedt und die nähere Umgebung.

Unter dem Titel „(Ein-) Blick in den Brunnen der Vergangenheit“ wird Wissenswertes über Burgen, versunkene Dörfer, Adelsfamilien, den 30-jährigen Krieg, Münz-, Kirchen- und Schulwesen, Kaiserreich, Weltkriege, Flüchtlinge, Einwohnerentwicklung und weiteres anschaulich vermittelt. Im Anhang geben weitere Recherchen dem Leser einen aufschlussreichen Einblick in Handel, Handwerk und Landwirtschaft im Sösetal.

Ebenso fließen auch Erkenntnisse über die Lichtensteinhöhle, die Geschichte der Kleinbahn, Sagen, Zeitzeugenberichte und vieles mehr mit ein.

Erhältlich ist das Buch ab sofort in der Thalia Buchhandlung (ehemals Tilman Riemenschneider, Osterode), Bäckerei-Filiale Friehe und im Edeka Markt in Förste, Hilde Koppusch sowie Katjas Haarstudio in Eisdorf und direkt bei der Autorin.