Lions-Kalender wird noch bis Samstag verkauft

Osterode. Der Erlös der Benefizaktion des Clubs Südharz fließt wieder an bedürftige Kinder im Altkreis Osterode.

Die 9. Auflage des Adventskalenders des Lions Club Südharz ist noch nicht vergriffen. Die letzten Kalender der 6.000 Exemplare werden am Samstag, 30. November, auf dem Weihnachtsmarkt der Harz-Weser-Werke in Osterode und auf dem Boulevard in Bad Lauterberg verkauft.

Dieses Jahr verbergen sich hinter den 24 Türchen zahlreiche Preise. Diese werden jeden Tag im Wert von mindestens 400 Euro ausgespielt. Bei den Gewinnen handelt es sich um Sachpreise, Einkaufs- und Verzehrgutscheine sowie Gutscheine im Kosmetik- und Wellness-Bereich. Dank der Sponsoren konnten die Gewinnchancen nochmal erhöht werden. Hinter den Kalendertürchen verbergen sich 450 Preise im Gesamtwert von 16.500 Euro.

Das Hilfswerk des Lions-Club Südharz möchte den Erlös aus der Benefizaktion wieder ausschließlich bedürftigen Kindern in der Region des Altkreises Osterode in Form von Gutscheinen über 40 Euro für Winterschuhe und Winterbekleidung zukommen lassen.

Dazu kann der Lions Club Südharz in diesem Jahr mit der Wohltätigkeit des Kalenders eine Änderung vermelden: Die Einkaufsgutscheine für Winterschuhe oder Winterbekleidung für minderjährige Kinder werden Familien im Altkreis Osterode erstmals direkt durch den Landkreis zugestellt. Der Lions Club Südharz stellt aus dem Verkaufserlös des Kalenders diese Gutscheine im Wert von 26.300 Euro zur Verfügung.