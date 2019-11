Seesen. Die 4. Mittelalter- und Folknacht findet in Seesen statt.

Am 16. November lädt die Band Pestilenzia zur 4. Seesener Folk- und Mittelalternacht ein. Gemeinsam mit dem Musicpoint Seesen e.V. wandeln sie die Aula am Schulzentrum um zum musikalischen Epizentrum der Region. Die Veranstaltung, die vor zehn Jahren begann, soll am 16. November ihren vorläufigen Höhepunkt finden.

Erneut ist es der Seesener Mittelalter-Partypoprockschlager-Band Pestilenzia gelungen, hochkarätige Gäste für dieses Spektakel zu gewinnen: In diesem Jahr die niederländische Folkband Rapalje. Bewaffnet mit nicht mehr als ihren Instrumenten und ihren Stimmen, zieht die Band Rapalje auf ihrem Streifzug durch Clubs und Säle, um die Fans mitzunehmen auf eine musikalische Reise durch schottisches Hochland, irische Ebenen, Tavernen und Herbergen. Mitreißende Jigs und Reels, gefühlvolle Balladen und ein Hauch von Heavy Metal geben den Besuchern die perfekte Möglichkeit, für einen Abend aus dem Alltag zu entfliehen.

Bevor jedoch die vier Niederländer Dieb, David, William und Maceál die Aula zum Beben bringen, heizen die Gastgeber um den charismatischen Frontmann Bruder Lochfrass dem Publikum ordentlich ein. Die acht Musiker, die im kommenden Jahr auf 15 Jahre Pestilenzia zurückblicken können, werden die Fans mit Stücken wie „Haarmann“, „Rumpelstilzchen“, „Der Vampir“ oder „Tanzwut“ wie gewohnt mit viel Humor und Spielfreude in ihren Bann ziehen. Mit Meister Hara (Fabian Hoppe) am Dudelsack kehrt im übrigen ein „altes“, bekanntes Gesicht zurück auf die heimischen Bretter der Aula.

Karten gibt es für 13 Euro bei Isabella Beier und im Getränkestall in Seesen, im Internet unter www.regiolights.de oder für 16 Euro an der Abendkasse.