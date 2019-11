Literaturherbst Göttingen: Handverlesen, hochkarätig, streitbar

Göttingen. Fast 20.000 Gäste besuchten die Veranstaltungen des diesjährigen Festival in Göttingen. Viele prominente Namen gaben sich die Klinke in die Hand.

Mit rund 19.400 Gästen aus dem gesamten Bundesgebiet feierte der 28. Göttinger Literaturherbst ein rauschendes Fest der Gegenwartsliteratur. Die Zahl der Besucher blieb damit auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Star der letzten Veranstaltung war der Filmemacher Andreas Dresen, zu dessen Veranstaltung mehr als 360 Fans erschienen.

An insgesamt 11 Tagen standen rund 80 Veranstaltungen an 37 Spielstätten auf dem Festivalprogramm. Mit dabei waren Größen der Literaturszene sowie prominente Namen aus Kultur, Wissenschaft und Politik, darunter die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der aktuelle Träger des Deutschen Buchpreises Saša Stanišić, Joachim Gauck, Ulrich Tukur, Rufus Beck, Doris Dörrie, Wolf Biermann oder Luisa Neubauer. Ein Großteil der Lesungen des Festivals war ausverkauft oder sehr gut besucht, was zu einer Gesamtauslastung von 91 Prozent führte.

Das Angebot an Lesungen setzte in diesem Jahr einen deutlichen Akzent auf politische Themen wie Demokratie und Toleranz, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurden. „Die intensive öffentliche und mediale Debatte um Meinungsfreiheit, die nach der Blockade der Lesung mit Thomas de Maizière im Alten Rathaus entbrannt ist, zeigt, dass wir bei der Programmgestaltung ganz offensichtlich am Puls der Zeit waren und einen Nerv getroffen haben“, so Johannes-Peter Herberhold, Geschäftsführer des Göttinger Literaturherbstes. „Wir sind ein Festival der Kunst, des Wissens und der Meinungsfreiheit. Wir verstehen uns als Plattform für den öffentlichen Dialog, der ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie ist.“ Die Veranstaltung mit Thomas de Maizière wird am 26. November um 19 Uhr im Alten Rathaus nachgeholt. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können auf Wunsch bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen storniert werden.

Die Reihe Wissenschaft beim Göttinger Literaturherbst erfreute sich großer Beliebtheit. Historische Jubiläen wie der 50. Jahrestag der Mondlandung, 30 Jahre Mauerfall oder der 200. Geburtstag von Theodor Fontane fanden Eingang in die Programmgestaltung. Herbst in der Region, das Umlandprogramm des Göttinger Literaturherbstes, präsentierte 13 Veranstaltungen.

Besondere Highlights waren der Jurek Becker-Abend mit Nina Kunzendorf und Benjamin Sadler. Weltliteratur für alle hieß es erneut bei drei Lesungen in Einfacher Sprache. Als Kulturvermittler zeigte das Schauspielerduo „Stille Hunde“, dass sogar Goethes Faust in Einfache Sprache umzusetzen ist. In Kooperation mit der Firma Ottobock und der Universitätsmedizin zeigte die Fotoausstellung Futuring Human Mobility Visionen der menschlichen Mobilität. Konzipiert wurde die Ausstellung von dem Göttinger Verleger Gerhard Steidl nach dem gleichnamigen Buch zum 100. Firmenjubiläum von Ottobock.

Der nächste Göttinger Literaturherbst findet vom 17. Oktober bis 1. November 2020 statt. Das Programm wird Mitte August 2020 veröffentlicht.