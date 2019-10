Comedians ziehen durch die Lokale

Goslar. In Goslar findet am 14. November die 16. Komische Nacht statt.

Am 14. November findet in Goslar ein Comedy-Event der besonderen Art statt: In mehreren Lokalen wird die 16. Komische Nacht Goslar veranstaltet. Das Brauhaus Goslar, das Casino Rammelsberg, Celtic-Inn, Down Under, das Goslarer Theater, der Maltermeister Turm, Schiefer, Tim’s 5 Tageszeiten sowie Wildfang werden dabei zur Bühne. Beginn der Programme ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass je nach Lokal ab 18 Uhr.

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Dabei ist keine Komische Nacht wie die Andere.

Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 30 deutschen Städten – unter anderem Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Würzburg – statt. In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen werden an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten, präsentiert.

Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken. Die Komische Nacht präsentiert einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend fünf Comedians jeweils 20 Minuten auf. Bei der Komischen Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm. Bei der 16. Komische Nacht Goslar treten die Künstler Amjad, Andre Kramer, Bene Reinisch, Christian Schulte-Loh, Christin Jugsch, Herr Niels, Jochen Stelter, Onkel Hanke und Rudi Lauer in folgenden Spielorten auf: Brauhaus Goslar, Casino Rammelsberg, Celtic-Inn, Down Under, Goslarer Theater, Maltermeister Turm, Schiefer, Tim’s 5 Tageszeiten und Wildfang.

Karten sind ab sofort in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de erhältlich.