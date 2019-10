Zauberer, Kobolde, Waldgeister und mehr magische Wesen

Märchenwochen in Hahnenklee.

Noch bis zum 19. Oktober verwandelt sich Hahnenklee-Bockswiese in eine zauberhafte Märchenlandschaft. Zauberer, Kobolde, Waldgeister und viele andere magische Wesen erwachen in verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Märchen und Mythen zum Leben.

Sagenhafte Märchen-Erzähler lassen kleine und große Gäste in eine verwunschene Welt eintauchen. Kleine Spiele und aufregende Bewährungsproben warten darauf, von tapferen Helden bewältigt zu werden. Bei den geführten Familienaktionen im Wald rund um Hahnenklee-Bockswiese sind nicht nur die Kinder gefragt, auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten und erleben eine längst vergessene Zeit. Täglich um 9.30 Uhr oder 10 Uhr starten wechselnde thematische Familienerlebnistouren, die mit tollen Spielen im Wald auf die Teilnehmer warten. So folgt beispielsweise „Ein kleiner Pochjunge auf abenteuerlichen Pfaden“ am 14. Oktober um 9.30 Uhr den Spuren der Bergleute.

Am Dienstag, 8. Oktober, um 17 Uhr entführt das Harzburger Puppentheater alle Märchenhelden mit dem Stück „Herr Fuchs und Frau Elster – ein Geschenk“ in eine verzauberte Welt. Für alle Naschkatzen findet am 9. und 14. Oktober jeweils ab 19.30 Uhr eine Märchennacht statt. Hierbei lädt der verzauberte Leseraum im Kurhaus zum Schlemmen und Lauschen ein.

Am Samstag, dem 12. Oktober, lassen sich die Teilnehmer von den Irrlichtern der Waldluchse führen. Entlang des Märchenweges geht es um 18 Uhr zur Köte, wo eine kleine Überraschung auf die Teilnehmer wartet. Auf dem Rückweg weisen die Irrlichter den Weg zurück nach Hahnenklee-Bockswiese.

Auch alle Schatzsucher kommen während der Märchenwochen voll auf ihre Kosten. Am Mittwoch, dem 16. Oktober, um 9.30 Uhr geht es auf Spurensuche, um den verlorenen Schlüssel zur geheimnisvollen Schatztruhe zu finden.

Zum Abschluss der Märchenwochen wartet am 19. Oktober um 16.45 Uhr mit der „Märchenhaften Reise auf den Bocksberg“ ein besonderes Highlight. Vom Kurhaus geht es gesammelt zur Seilbahn, von wo aus es mit Gondeln (Fahrt inklusive) auf den Erlebnisbocksberg geht. Oben angekommen lauschen die Teilnehmer spannenden Geschichten, wobei kleine Speisen und Getränke (exklusive) genossen werden können. Gegen 19 Uhr geht es den Berg wieder hinunter. Die Nachtwanderungen „Nachts im Zauberwald“ und „Was Zwerge nachts im Wald erleben“ findet jeweils noch einmal am 8., 11., 15. und 18. Oktober um 19 Uhr statt.

Der Eintritt pro Veranstaltung beträgt für Erwachsene ohne Kurkarte 4 Euro und für Erwachsene mit Kurkarte und Kinder (ab 5 Jahren) 3 Euro pro Person. Der Märchenpass, der gleichzeitig als Eintrittskarte für die einzelnen Programmpunkte dient, ist in der Tourist-Information Hahnenklee erhältlich. Diese ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Treffpunkt ist jeweils das Kurhaus in Hahnenklee. Die Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Information. Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl, für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung spätestens am Vortag notwendig. Änderungen vorbehalten.