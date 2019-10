Den letzten Tagen mehr Leben geben

Die Klinik Herzberg lädt am Dienstag, 8. Oktober, ab 17 Uhr in die Klinik-Cafeteria zur nächsten Patientenakademie ein. Das Thema lautet dieses Mal „Palliativmedizin – Den Tagen mehr Leben geben“.

Die Begleitung von Menschen am Lebensende, die Linderung von Schmerzen sowie die Erhaltung von Selbstbestimmung und Lebensqualität – all das sind Bestandteile moderner Palliativmedizin. In seinem Vortrag am Dienstag, 8. Oktober, wird Dr. med. Christian Schettler, Leitender Oberarzt in der Geriatrie und Sektionsleiter der Palliativstation der Helios Klinik Herzberg/Osterode, über die Therapiemöglichkeiten und Angebote der Palliativmedizin informieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„In der Palliativmedizin betreuen und begleiten wir überwiegend ältere Menschen mit einer weit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung in ihrer letzten Lebensphase. Unser Anliegen ist es, die körperlichen und seelischen Beschwerden der Patienten zu stabilisieren, so dass im Idealfall nach der Entlassung eine Betreuung zu Hause möglich ist“, sagt Dr. med. Christian Schettler. Dafür arbeitet in der Palliativmedizin ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Psychologen zusammen.

Dr. med. Christian Schettler, Leitender Oberarzt in der Geriatrie. Foto: Helios Kliniken

„Durch vielfältige Therapiemöglichkeiten versuchen wir, unseren Patienten ein weitgehend beschwerdefreies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und eine größtmögliche Lebensqualität herzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Patient, seine Würde und seine Ängste.“ In seinem Vortrag wird der Palliativmediziner ausführlich auf das Konzept und die Behandlung in der Herzberger Klinik eingehen.

Die Patientenakademie ist eine medizinische Veranstaltungsreihe der Klinik Herzberg/Osterode, die sich an Patienten, Angehörige, Besucher und alle Interessierten richtet. Die Veranstaltungen finden immer am zweiten Dienstag im Monat statt und bieten eine breite Palette an interessanten Vorträgen aus verschiedenen Fachgebieten. Die Vorträge finden in Herzberg, Osterode und Bad Lauterberg statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.