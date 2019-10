700 Zuschauer kommen zum Auftakt der Theatersaison

Das war ein Theaterabend der besonderen Art, mit dem die Verantwortlichen der Stadthalle Osterode jüngst vor mehr als 700 Gästen die neue Theatersaison einläuteten: Der Name der britischen Komödie „Chaos auf Schloss Haversham“ – im Original „The Play That Goes Wrong“ von den Autoren Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields – stand auf dem Programm.

Schon vor Beginn der eigentlichen Aufführung liefen aufgeregte Schauspieler durch die Publikumsreihen und suchten den Hund Winston sowie eine bei den Proben abhandengekommene CD der Rolling Stones. Das Chaos – und ein Stück, das einfach schiefgehen musste – nahm seinen Lauf. Was folgte war ein Theater im Theater einer vermeintlichen Amateurschauspielgruppe, die es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht hatte, als studentische Theatergemeinschaft eine Kriminalgeschichte um einen Mord auf dem herzoglichen Landsitz Haversham auf die Bühne zu bringen. Doch neben eines Mordes ereignen sich vor allem Pleiten und Pannen: Neben Darstellern verschwinden während der Aufführung auch sämtliche Requisiten, zudem fällt nach und nach das Bühnenbild in sich zusammen. Doch die engagierten Darsteller folgen dem Künstlermotto „The Show must go on“ und versuchen, mit bewundernswertem Eifer die Haltung zu bewahren und mit viel Improvisationstalent und irrwitzigen Rollenwechseln über das Chaos hinweg zu schauspielern. Dabei kommt es immer wieder zu wortwitzigen Situationen, die so manchem Besucher der Osteroder Stadthalle die Lachtränen in die Augen trieben.

Kippende Standuhren, ein unsichtbarer Hund an der Leine, unvorhergesehene Schneestürme und umstürzende Balustraden bannten das Publikum bis zuletzt. Das Team der Stadthalle zeigte sich im Anschluss begeistert vom gelungenen Auftakt in die Theatersaison 2019/20, heißt es vonseiten der Verantwortlichen.

Das nächste Stück aus der Abonnementreihe wird vor dem Hintergrund der deutschen NSU-Morde ein ganz anderes Genre bespielen: „Aus dem Nichts“ ist ein Politthriller nach dem gleichnamigen Film von Faith Akin. Gezeigt wird dieser am Sonntag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Osterode. Restkarten sind sowohl für das Theater-Abonnement als auch außerhalb des Abonnements im freien Verkauf an der Theaterkasse der Stadthalle oder online über www.stadthalle.osterode.de erhältlich.