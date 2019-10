Harzklub feiert 29. Jahrestag der Deutschen Einheit

Die Deutsche Einheit ist längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Länderübergreifende Wanderungen sowie Reisen in ferne Länder sind für jedermann möglich. Für Kinder ist die DDR nur ein Teil Deutscher Geschichte in den Schulbüchern. Umso wichtiger sei es, an die Zeit zu erinnern, als eine unbezwingbare Grenze den Ost- und den Westteil des Harzes voneinander trennte und der Brocken in weite Ferne gerückt war. Um an die Teilung zu erinnern, lädt der Harzklub deshalb jedes Jahr am 3. Oktober zu einer Wanderung zum Brocken mit anschließender Festveranstaltung ein, bei der Rückblick auf die turbulente Zeit der Wende gehalten wird. In diesem Jahr wird der 29. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert.

Der offizielle Teil beginnt mit einer Gedenkfeier am Wolkenhäuschen um 11 Uhr. Hier spricht der Harzklub-Präsident und Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Dr. Oliver Junk. Anschließend treffen sich alle Harzklubmitglieder, Freunde und Gäste zu einer Festveranstaltung beim Brockenwirt im Goethesaal.

Die musikalische Umrahmung übernimmt die Blaskapelle des Harzklub-Zweigvereins Hannover. Die vielfache Jodlermeisterin Marina Hein, Katharina Deutsch und Ingrid Hein vom Zweigverein Ildehausen sorgen für das Harzer Brauchtum. „Wir freuen uns sehr, dass Joachim Bauling, Forstdirektor a. D., die Festrede halten wird“, heißt es vonseiten des Harzklub-Hauptverbands. Als Leiter des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Wernigerode – später Forstamtleiter in Wernigerode und Elend – hat er die Umstrukturierung der Forstbetriebe in den 1990er Jahren intensiv erlebt und mitgestaltet. Der studierte Forstfachmann leitete den Forstbetrieb Oberharz seit der Gründung 2006 mit seinen umfangreichen Waldflächen. Joachim Bauling kann mit Stolz auf 44 arbeitsintensive Dienstjahre zurückblicken und wird von seinen Erlebnissen aus der Wendezeit berichten.

Zur Festveranstaltung auf dem Brocken werden vier geführte Wanderungen angeboten:

Harzklub-Zweigverein Hahnen-klee : 1. Treffen: 8 Uhr Hahnenklee Kurhaus, 2. Treffen: 9 Uhr Parkplatz Oderbrück, Pkw-Fahrgemeinschaft. Wanderung: Oderbrück-Dreieckiger Pfahl-Goetheweg-Brocken und zurück, ca. 15 Kilometer, Rucksackverpflegung erforderlich, Einkehrmöglichkeit. Rückkehr gegen 15 Uhr, Führung: Heino Wohlert, Telefon 05325/528202 (Anmeldung erforderlich)

Harzklub-Zweigverein Ilsenburg : Treffen: 7.30 Uhr Ilsenburg, Wanderparkplatz Ilsetal, Wanderung: „Auf den Spuren Heines über den Brocken“, ca. 22 Kilometer, Rückkehr gegen 17 Uhr. Rucksackverpflegung erforderlich, Einkehrmöglichkeit. Führung: Karl Berke, Telefon 039452/88447

Harzklub-Zweigverein Scharzfeld : Treffen: 8 Uhr Scharzfeld, Einhornstraße, Pkw-Fahrgemeinschaft. Wanderung: Oderbrück-Dreieckiger Pfahl-Goetheweg-Brocken und zurück, ca. 17 Kilometer, Rückkehr gegen 17 Uhr, Rucksackverpflegung erforderlich, Einkehrmöglichkeit. Führung: Hermann Setzepfand, Telefon 05521/75851

Harzklub-Zweigverein Wernigerode : Treffen: 8.30 Uhr Schierke, letzter Parkplatz an der Brockenstraße, Wanderung: Eckerloch-Teufelsstieg-Brocken, zurück über Alte Bobbahn, ca. 13 Kilometer, Rückkehr gegen 15 Uhr. Rucksackverpflegung erforderlich, Einkehrmöglichkeit. Führung: Benno Schmidt, Telefon 03943/23203. Die Wanderungen sowie die Veranstaltung auf dem Brocken sind für alle Interessierten offen. „Der Harzklub freut sich auf viele Teilnehmer und weist auf festes Schuhwerk und warme Kleidung hin, die bei oft stürmischem Wetter auf dem Gipfel unbedingt erforderlich sind“, heißt es vonseiten der Veranstalter.