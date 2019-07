Freundschaft leben – Werte schaffen

Im Rahmen seiner Rundreise besuchte Governor Franz Rainer Enste den Rotary Club Clausthal-Zellerfeld. Er lobte die Arbeit im Club und stellte insbesondere die Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation „Rotaract“, die Kontaktpflege zu den internationalen Partnerclubs sowie das soziale Engagement des RC Clausthal-Zellerfeld positiv heraus.

In dem Club sind, außer aus dem Oberharz, traditionell auch viele Mitglieder aus dem Bereich Osterode und Umgebung beheimatet. So wird unter anderem seit Jahren die Einrichtung „Lebensbaum“ in der Scheerenberger Straße vom Rotary Club Clausthal-Zellerfeld finanziell und mit Arbeitseinsätzen unterstützt.

In seinem Vortrag konzentrierte sich Governor Enste auf mögliche Herausforderungen und Szenarien, die auf unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren zukommen können – und auf die Frage, wie wohl die rotarische Weltgemeinschaft im Jahre 2030 aufgestellt sein wird.

Er sagte unter anderem: „Einerseits befindet sich Europa derzeit in einer Phase, in der es der Gesellschaft nach allen relevanten und verfügbaren Parametern so gut wie wohl noch nie zuvor geht. Andererseits ahnen wir alle, dass wir in der nächsten Dekade gesellschaftlichen und vielleicht auch weltpolitischen Veränderungen entgegensehen werden. Wir erleben bereits in diesen Tagen die Fragilität internationaler Beziehungen und Bündnisstrukturen. Es scheint so, als gäbe es momentan mehr Erosion als Bestand, mehr Auflösungserscheinungen als Berechenbarkeit. Müdigkeitserscheinungen scheinen sich breit zu machen mit Blick auf Europa und mit Blick auf unsere Demokratie. Wir erkennen im Moment einen massiven Verlust von Vertrauen in Regierungen und wir stehen vor einer spürbaren Abnahme traditionell fest gefügter Bindungen an Parteien, Kirchen und Vereinen.

Was hat das nun aber alles mit Rotary und unserer Region zu tun? Wir alle, und auch Rotary, leben nicht in einem luftleeren Raum. Mit der Einmaligkeit eines weltumspannenden Netzwerkes, mit einer konsequenten ethischen Orientierung und mit dem Fundament tatsächlich gelebter Freundschaft hat Rotary Werte geschaffen, die es gilt fortzuführen und zu erhalten. Humanität und Hilfsbereitschaft sowie Respekt und Toleranz sind die Stärken von Rotary. Hier passt auch das Motto des Rotary-Weltpräsidenten Mark Maloney ,Rotary connects the World’. Die Idee einer global menschlicheren Gesellschaft verwirklicht Rotary mit einem außergewöhnlichen, weltweiten Netzwerk. Unglaublich große Geldsummen werden alljährlich für unzählige und vielfältige Programme aufgewendet. Allein der District 1800, zu dem auch der Rotary Club Clausthal-Zellerfeld und der Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz gehören, investiert zur Zeit etwa 1,2 Millionen US-Dollar in international finanzierte Hilfsprojekte, und weitere 260.000 US-Dollar in regional geförderte Hilfsprojekte, von denen wiederum etwa die Hälfte im internationalen Bereich angelegt sind. All das ist Ausdruck gelebter Werte und praktizierter Solidarität.“

Governor Enste forderte die anwesenden Mitglieder des Rotary Club Clausthal-Zellerfeld am Ende seines Vortrags auf, gemeinsam die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Club-Präsident Walter Lampe dankte dem Governor für seinen Besuch und den Vortrag.