Kulturkraftwerk: Bewährte Partnerschaft erneut besiegelt

Eine bewährte, sehr gute Partnerschaft wird fortgesetzt. Wenige Wochen nach dem 15. Jahrestag der Eröffnung des Kulturkraftwerks verlängerten der Vorsitzende des Förderkreises Goslarer Kleinkunsttage e.V., Walfried Lucksch, und die Harz Energie-Geschäftsführer Dr. Hjalmar Schmidt und Konrad Aichner am Mittwoch den Kooperationsvertrag für das Kulturkraftwerk vorzeitig um weitere fünf Jahre.

Am 5. August 2003 wurde aus dem 1909 errichteten Elektrizitätswerk in Goslar das „Kulturkraftwerk Harz Energie“. Ein langfristiger Kooperationsvertrag ermöglichte es dem Verein, das heute über 100 Jahre alte Gebäude, in dem bis 1959 mit U-Boot-Motoren Strom für Goslar erzeugt wurde, in einen außergewöhnlichen Spielort für Kabarett, Figurentheater, Kinderprogramme und Live-Musik zu verwandeln.

Mit Landespreis ausgezeichnet

Heute ist es aus der niedersächsischen Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. „Nicht umsonst ist das Kulturkraftwerk mit dem Kulturkontaktepreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet worden“, lobt Dr. Schmidt die bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kultur. „Mit der langfristigen Vertragsverlängerung wollen wir das herausragende Engagement des Förderkreises würdigen und dem Verein frühzeitige Planungssicherheit für die weitere Entwicklung geben“, betont der scheidende Geschäftsführer.

Als Eigentümer stellt das Unternehmen dem Verein seit 2003 Gebäude und Grundstück mietfrei zur Verfügung. Außerdem kümmert es sich um die Außenanlagen, Elektrik und Fassade, und hält für Veranstaltungen kostenfreie Besucherparkplätze bereit. Einen besonderen Glanzpunkt setzt die installierte Außenbeleuchtung des Industriedenkmals.

Langfristige Unterstützung

„Kultur spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle und prägt mehr denn je das Bild einer Region. Kulturangebote sind zudem heute ein bedeutender Standortfaktor. Die Förderung von Kultur schafft damit Mehrwerte für die Bürger und Bürgerinnen“, begründet Aichner die Motivation der Harz Energie für die langfristige Unterstützung.

Walfried Lucksch zeigt sich dankbar für das bisher Erreichte: „Getragen vom unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz unserer Mitglieder, schreibt die Spielstätte seit 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Diese wäre aber nicht möglich, wenn es nicht Unternehmen wie Harz Energie und die vielen anderen Förderer gäbe, die unser Wirken so tatkräftig unterstützen. Der damals eingeschlagene Weg hat sich ausgezahlt. Das beweisen uns die vielen ausverkauften Veranstaltungen und das große Lob der Künstler, die die besondere Atmosphäre des Hauses hervorheben“.

Ausruhen will sich der Verein auf seinen Lorbeeren nicht. Er will weiterhin in die Qualität des vielfältigen Programms investieren, aber auch in die Technik, um den steigenden Ansprüchen von Künstlern und Publikum viele weitere Jahre gerecht zu werden.

Jubiläums-Mix-Nacht

Am 31. August 2019 soll das Jubiläum ausgiebig gefeiert werden. In einer Langen Jubiläums-Mix-Nacht freut sich das Kulturkraftwerk auf ganz besondere Gäste: Die A-Capella-Formation Opera präsentiert sich in neuer Besetzung. Außerdem im Programm ist die Kult-Mix-Show Kultursalon „on Tour“, seit zehn Jahren unfassbar erfolgreich und das erste Mal im Kulturkraftwerk zu Gast.

Mit Jazz Vehicle soll der besondere Abend ausklingen. Das Goslarer Sextett besticht nicht nur durch den ungewöhnlichen Sound der Besetzung, sondern auch durch eine Auswahl von Stücken, die vor (fast) keinem Genre halt macht. Garantiert: groovy, funky.