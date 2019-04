Ärzte erklären Krankheiten

Seesen Asklepios Klinik Schildautal bieten ein neues Gesundheitsforum an.

Von Knieschmerzen über Migräne bis zu Herzkrankheiten und Hirntumoren – Ärzte der Asklepios Kliniken Schildautal erklären Krankheiten und geben Rat in Medizinthemen. Wegen großer Nachfrage wird die Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ neu etabliert. Start ist am 9. Mai im Jacobson-Haus in Seesen: Referent Prof. Dr. Mark Obermann spricht über das Thema „Schlaganfall“.

Damit starten die Asklepios-Kliniken Schildautal ein neues Veranstaltungsformat mit regelmäßigen Vorträgen rund um das Thema Gesundheit, Referenten sind Chefärzte und andere Spezialisten aus den Kliniken. Die Bandbreite reicht von Volkskrankheiten wie beispielsweise Krampfadern, Migräne sowie Kopf- und Knieschmerzen bis hin zu Themen wie Multiple Sklerose (Foto), Schilddrüsen- und Herzerkrankungen, Epilepsie, Schlaganfall, Hirntumore sowie Möglichkeiten der Intensivmedizin.

Die ersten Vorträge sind im Mai – den Auftakt macht Prof. Dr. Mark Obermann, Ärztlicher Direktor der Kliniken und Direktor des Zentrums für Neurologie der Asklepios Kliniken Schildautal, am 9. Mai. Sein Thema: „Schlaganfall – erkennen, behandeln, vorbeugen“. Bis Ende des Jahres gibt es weitere Vorträge zu wichtigen Gesundheitsthemen. Der Ort: Jacobson-Haus in Seesen, Jacobsonplatz 1, Beginn jeweils 18 Uhr, Eintritt frei.

Bisher gab es schon einzelne Medizinvorträge von Referenten der Kliniken Schildautal – das kam so gut an, dass nun daraus das neue Format gegründet wurde. „Wir freuen uns, dass die Nachfrage so groß ist nach den Vorträgen, daher haben wir uns entschlossen, die Veranstaltungsreihe regelmäßig zu etablieren“, sagt Christian Lorch, Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Schildautal.

Das Gesundheitsforum möchte Laien verständlich verschiedene Krankheiten in ihren Grundzügen erklären und Menschen dafür sensibilisieren, wie sie bestimmten Krankheiten vorbeugen können. Zielgruppe: alle interessierten Bürger, aber auch Patienten und ihre Angehörigen und Freunde.