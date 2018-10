Der Göttinger Literaturherbst startet an diesem Freitag. Wie in den beiden Vorjahren seien auch dieses Mal 70 Veranstaltungen geplant, sagte Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold. Damit bleibe die Veranstaltung auch in ihrer 27. Auflage das größte Lesefestival Niedersachsens.

Der Göttinger Literaturherbst endet am 21. Oktober. Unter anderem werde der türkische Schriftsteller und Nobelpreisträger Orhan Pamuk „weltexclusiv“ zwei neue Bücher vorstellen, kündigte Herberhold an. Am 14. Oktober präsentiere der Autor im Deutschen Theater „seinen ganz persönlichen Blick auf die Türkei“. In „Istanbul – Erinnerungen und Bilder einer Stadt“ ergründe Pamuk die Geheimnisse seiner eigenen Familie und führe den Leser an Istanbuls „verlorene Paradiese“ (wir berichteten). Pamuks ebenfalls neuer Bildband „Balkon“ versammele Fotografien des Bosporus, die der Autor vom Balkon seiner Wohnung aufgenommen habe. Ausgewählte Originale aus dem Band werden beim Literaturherbst im Göttinger Grass Archiv gezeigt, Pamuk eröffnet die Ausstellung am 13. Oktober. „Es gibt in diesem Jahr keine weiteren Veranstaltungen Pamuks mit diesen Büchern weltweit“, betonte Herberhold.

Weitere bekannte Autoren, die zum Literaturherbst kommen, sind unter anderem Frank Schätzing, Robert Seethaler und Paul Maar. Gesa Husemann vom Programm-Team kündigte für das Festival zudem ein „Großaufgebot an starken Frauen“ an, die „literarisch und politisch kein Blatt vor den Mund nehmen“. Dazu zählten Cecelia Ahorn, Dörte Hansen und Maja Lunde. Die Wissenschaftlerin und „Pferdeflüsterin“ Vivian Gabor will ihr eigenes Pferd zur Lesung mitbringen, um den Besuchern einen pferdegerechten Umgang zu demonstrieren.

Von Flüchtlingen für Flüchtlinge

Zum „Menschheitsthema Flucht“ stellt der Theologe und Autor Johann Hinrich Claussen in der St. Jacobi-Kirche „Das Buch der Flucht – Die Bibel in 40 Stationen“ vor. Er habe die Bibel in Form prägnanter Nacherzählungen und Erläuterungen neu interpretiert“, hieß es: als ein Buch von Flüchtlingen für Flüchtlinge.

Etwa 20 Prozent der Veranstaltungen finden außerhalb von Göttingen statt, mehr als ein Drittel der vorgestellten Bücher sind Sachbücher. Drei Lesungen werden in einfacher Sprache angeboten. Für die damit angesprochene Personengruppe präsentiert das Schauspieler-Duo „Stille Hunde“ an barrierefreien Orten die Romane „Der Graf von Monte Christo“, „Moby Dick“ und „In 80 Tagen um die Welt“.

Im Vorjahr kamen etwa 15.000 Besucher zum Literaturherbst.