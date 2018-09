VIEW-Magazin des stern zeigt Fotomoment aus dem Harz

Wanderer stehen im August dieses Jahres an der Talsperre Oderteich im Nationalpark Harz.

Sankt Andreasberg Das Magazin „VIEW“ zeigt in seiner September-Ausgabe ein Bild vom nahezu trockenen Oderteich.

Von wegen Provinz: Dann und wann taucht der Harz, im wahrsten Sinne des Wortes zumeist bildlich gesehen, auch einmal in überregionalen Medien auf. Und zwar nicht nur, wenn wieder einmal zwischen Bad Grund und Ilsenburg oder zwischen Goslar und Bad Lauterberg ein neuer Film gedreht wird.

Ein aktuelles Beispiel für interessante Harz-Themen liefert jetzt die „VIEW“. Das in der stern Medien GmbH in Hamburg monatlich erscheinende Foto-Magazin zeigt in seiner neuesten September-Ausgabe zwei Wanderer, die auf den nahezu trockenen Oderteich blicken.

Das Bild des Fotografen Julian Stratenschulte (dpa) ist im Ressort „View Momente“ veröffentlicht und besitzt folgende Bildunterschrift: „Auf dem Trockenen. Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der sich den Wanderern bietet: Durch die bis weit in den August herrschende Dürre ist der Wasserpegel der Talsperre Oderteich um mehr als zehn Meter gesunken. Auch viele Flüsse in mehreren Teilen Deutschlands sind praktisch trockengelegt“.

In jüngster Zeit war insbesondere die Dürre und ihre Folgen in Düna ein Thema in überregionalen Medien, das auch die Deutsche Presseagentur (dpa) aufgegriffen hatte. rtl