Pflanzen im Brockengarten blühen so früh wie nie

Die 1.500 Hochgebirgs- und Tundrenpflanzenarten im Brockengarten sind eigentlich ganz anderes Wetter gewöhnt – schließlich ist der Brocken für seine zahlreichen Nebeltage und ein eher skandinavisches Klima bekannt. Doch in diesem Sommer ist auch auf dem höchsten Berg Norddeutschlands alles anders. Die Witterungsverläufe in diesem Jahr sind die Ursache für einen außergewöhnlich frühen Blühbeginn bei einigen Arten.

Wellensittich-Enzian. Foto: Gunter Karste

Schon im Mai präsentierte die Brockenanemone ihre Blüten zwei Wochen früher als gewöhnlich. Nun zeigt auch die Silberdistel im Brockengarten ein seltenes Schauspiel. Sie trägt den Spitznamen „Wetterdistel“, weil sie ihre Blüten nicht bei feuchtem, kühlem Wetter öffnet. Und so hat sie es bei normalem Brockenwetter in den vergangenen 28 Jahren sehr häufig vor dem Wintereinbruch nicht mehr geschafft zu erblühen. Der Sommer 2018 war jedoch so außergewöhnlich, dass die Wetterdistel bereits jetzt ihre silbernen Blüten zeigt und damit beweist, dass sie zu Recht „Silberdistel“ heißt. Auch der im Hochland von Tibet verbreitete Wellensittich-Enzian war diesem Jahr besonders früh dran. Bereits am 20. August öffnete er die ersten Blüten. In normalen Jahren blüht er erst Mitte oder Ende September und ist im Oktober der Letzte, der die Brockengartenbesucher kurz vor Ende der Brockengartensaison mit seinen hellblau und gelb gestreiften Blüten begeistert. Wer also Wetterdistel und Wellensittich-Enziane blühen sehen möchte, braucht nicht länger warten.

Noch bis Mitte Oktober kann der Brockengarten montags bis freitags außer an Feiertagen um 11.30 Uhr und 14 Uhr mit dem Brockengärtner erkundet werden. An den Wochenenden und an Feiertagen ist eine Besichtigung in Kombination mit der Ranger-Führung auf dem Brocken-Rundwanderweg möglich. Diese startet täglich um 12.15 Uhr am südlichen Ende des Brockenbahnhofs. Der Eintritt in den Garten und die Teilnahme an der Rangerführung sind kostenfrei.