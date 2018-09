Vorträge fokussieren Depression im Alter

Jährlich veranstaltet der Verein Pflege hoch acht Vortragsveranstaltungen, in denen Themen wie Vorsorgevollmacht oder Sexualität im Alter angesprochen werden. Dieses Jahr steht das Thema „Depression im Alter“ im Mittelpunkt.

Depression gehört neben Demenz zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im hohen Alter. Die Symptome einer Altersdepression sind häufig schwer als solche zu identifizieren, da diese auch im Zusammenhang mit einer körperlichen Krankheit auftreten können. Dabei stehen die Symptome tatsächlich häufig in Verbindung mit gesundheitlichen Problemen, denn die Aufmerksamkeit der Betroffenen wird auf körperliche Beschwerden gelenkt. Alle möglichen Arten von Schmerzen und Störungen werden stärker wahrgenommen und verursachen negative Gedanken, Niedergeschlagenheit, sowie auch Antriebslosigkeit. Älteren Menschen fällt es oft schwer zu akzeptieren und zuzugeben, dass sie unter einer psychischen Erkrankung leiden. Dadurch bleibt eine Behandlung häufig aus.

An fünf Terminen liefern die Referentinnen Anette Miegel, Jutta Kindereit und Manuela Oehler bei kostenlosen Vorträgen Denkanstöße und Lösungsansätze zum Thema und stehen zum Gespräch bereit.

Jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr finden die Vorträge am 18. September im Stadthaus der Burgholte Wohnanlagen in Osterode, am 24. September im Haus Nobilis in Bad Sachsa, am 27. September im Seniorenzentrum Lamm in Zorge, am 2. Oktober im Seniorenheim Diedrich in Scharzfeld und am 4. Oktober in der Seniorenresidenz Stiemerling in Herzberg statt.