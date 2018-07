Orgelmusik in der Trinitatiskirche

Am kommenden Samstag, dem 28. Juli, wird um 18 Uhr zur „Orgelmusik zum Wochenschluss“ in die Trinitatiskirche eingeladen. Zum Thema „Toccata“ erklingt Orgelmusik von Domenico Scalatti (1685 - 1757) und Johann Sebastian Bach (1685-1750), deren 333. Geburtstage in diesem Jahr bedacht werden....