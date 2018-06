Dieses Theaterstück steht symbolisch für Bad Gandersheim

In Kürze beginnen die Domfestspiele. Es sind die 60. – und das gilt als ein kleines Jubiläum. Deshalb ist die Nervosität in diesem Jahr wohl etwas größer als sonst. Hauptstück ist in der Spielzeit 2018 der „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal. Das Stück ist symbolträchtig für Bad Gandersheim. Es...